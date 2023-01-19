2023台北國際電玩展來了！微軟Xbox回歸、任天堂Switch首度以原廠身分參展

預計在2月2日至5日期間於南港展覽館1館4樓登場的2023台北國際電玩展，1月18日宣布將由來自25個國家地區、總計275家廠商，使用1150個攤位規模展出，並且將展示250款遊戲，以及遊戲主機、周邊等內容，而台灣微軟Xbox更將回歸展出，任天堂也將首度以原廠身分參展。

另外，在疫情後睽違2年恢復實體展會活動情況下，2023台北國際電玩展也將透過商務區吸引海外業者參加，並且透過APGS亞太遊戲高峰會進行交流，其中吸引包含來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞海外協會組團來台展出，亞太遊戲高峰會更邀請來自NVIDIA、Ubisoft等知名大廠專業人士參與，並且由台產3A級獨立遊戲開發者、曾入圍葛萊美獎的音樂人等分享經驗，同時也將延續元宇宙議題，再次開辦主題論壇，邀請業界人士現場對談。

本次TGS中將有台灣微軟Xbox、任天堂Nintendo等廠商熱情登場，全球電腦領導品牌技嘉AORUS與遊戲商CAPCOM攜手合作，讓玩家們用AORUS最新電競利器搶先在《快打旋風6》發售前體驗第一手的格鬥快打，還有電競周邊大廠HyperX則帶來今年初甫發表的新一代Haste 2電競滑鼠系列等新品，快閃記憶體與固態硬碟業者鎧俠也將參與展出。

▲首度以原廠身分參加的任天堂

▲睽違多年再次重返台北國際電玩展的微軟Xbox

▲鎧俠將展出旗下進軍消費市場的快閃記憶體、固態硬碟產品

▲HyperX將展示今年CES 2023期間推出的新款控制手把、滑鼠，以及針對玩家客製化的3D列印配件計畫

而包括即將推出新作《臥龍：蒼天隕落》、《萊莎的鍊金工房3》的光榮特庫摩，不僅搬來超震撼的呂布等身雕像，還邀請重量級製作人及繪師來台同樂，ATOMIC HEART《原子之心》則帶來獨家實機遊玩，還有玩家引頸期盼的魔法世界3A大作《霍格華茲的傳承》、邁向10周年的轉珠經典《神魔之塔》、承載玩家近20年回憶的仙境傳說系列作《RO仙境傳說：愛如初見》，而上市逾30年的不敗經典復活邪神系列手遊《Romancing SaGa Re;univerSe》，也將舉辦製作人見面會。

▲光榮特庫摩將展出新作《臥龍：蒼天隕落》、《萊莎的鍊金工房3》等遊戲

▲《神魔之塔》

更多新作也將於展場陸續釋出最新訊息，包括榮獲日本Google Play Best of 2022 最佳遊戲的作品，預計於今年上市的戲劇性RPG《緋染天空 Heaven Burns Red》、AI協戰3D動作手遊《深空之眼》、經典IP衍生的MMORPG鉅作《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》、次世代科幻遊戲《星球：重啟》、末日科幻策略RPG《緋紅的神約》；此外還有《賽馬娘Pretty Derby》、《少女前線》、《卡利茲傳說》、《碧藍航線》、《靈異校祭》、《文明與征服》、《秘境傳說：神木遺跡》、《廖添丁- 稀代兇賊の最期》、《大家一起 骰子街》、《薔薇與椿》、《東京敘事集》等，眾多遊戲等著玩家現場探索。

▲《緋染天空 Heaven Burns Red》

至於TGS STAGE則將有多場精彩電競賽事與現場表演，包括《NBA 2K23》台灣盃挑戰賽線下決賽，還有《特戰英豪》、《符文大地傳說》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《舞力全開 2023》的公開賽、《鋼鐵之鬪：無限戰士》挑戰賽、ROBO-ONE TAIWAN二足機器人表演賽連番登場，此外《原神》、《明日方舟》、《雲圖計劃》、《幻塔》也將於舞台舉辦精彩活動。

主題專區展出內容同樣精彩，桌遊樂園將有來自24家桌遊企業及工作室，帶來50款作品，包括經典集換式卡牌《血肉之戰》，還有會讓人笑破肚皮的派對遊戲《瞎掰王》、《電車難題》以及考驗思考邏輯的《限時解鎖：密室逃脫》、《龍焰魔法鎮》等，還有多款來自海外的作品，如以童話為題的精美遊戲《愛麗絲的瘋狂茶會》、可愛逗趣的《馬鈴薯海盜：戰艦》等，參加闖關活動，還有機會將Nintendo Switch OLED免費帶回家。

Indie House獨立遊戲專區則有來自全球的逾百款遊戲參與，除了本土知名獨立遊戲，如募資破20萬的《空願Recall : Empty wishes》、Roguelite要素的3D動作RPG遊戲《百劍討妖傳綺譚》、榮獲全球多項大獎的《OPUS：龍脈常歌 -最終版-》、登上Nintendo Switch和PlayStation雙平台的《鋼鐵之鬪：無限戰士》等，玩家還可以在專區中體驗來自世界各國的獨立遊戲，例如馬來西亞的多人戰鬥擂台遊戲《GigaBash 巨擊大亂鬥》、泰國機甲動作遊戲《M.A.S.S. Builder》及遠從保加利亞而來的敘事動作遊戲《Gripper》等。

▲2023台北國際電玩展即將展開

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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