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Nutanix與國立東華大學合作 藉由超融合基礎架構改善校務系統、推動教學應用

聯合新聞網／ 楊又肇

Nutnaix今日 (1/17)宣布與國立東華大學合作，透過其超融合基礎架構取代傳統三層式架構，藉此強化其校內伺服器運作效能，同時也能透過虛擬化方式建構規模更大的教學應用虛擬機，並且確保更安全的學習環境。

東華大學校長趙涵捷博士表示，此次與Nutanix合作，將能建立更完善的數位教學應用與學習環境，並且能大幅推動更多數位化應用，以及包含人工智慧、智慧駕駛等學習課程發展，同時藉由提供更安全的網路運算環境，預期能協助推動更豐富的學術研究與產學合作效益。

此次東華大學導入Nutanix超融合基礎架構，將使運作異常的伺服器僅需2分鐘即可恢復正常，相較過往通常需要半天以上時間的情況，明顯改善許多。而對於校園內諸多校務應用，例如每學期開始前經常造成校務系統當機的選課需求，將能更有效維持運作需求。

而這次採購4節點、2U機架形式系統，將比過往使用系統節省約5倍機櫃佔用空間，並且節省約20倍虛擬儲存空間，更可降低高達60%電力損耗，整體運算效能更在第一階段將40%校內AP運作模式移轉到Nutanix雲端平台，東華大學未來更計畫導入第二階段升級，並且將考量教學需求導入更多GPU加速運算資源，藉此對應更龐大的人工智慧、自動駕駛模擬教學需求。

相較過往需要投入3-4名人力進行管理，新系統僅需1人即可掌握各類運算資源使用情況，並且能針對各類異常進行修正，藉此讓東華大學在技術管理人力安排可以更有彈性。

除了應用在校務與教學應用，東華大學也計畫運用伺服器推動的人工智慧、機器學習等應用能力，與花東地區的相關產業串接，藉此建立更完整的產學合作，進而促進在地商業發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東華大學 機器學習

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