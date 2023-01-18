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以科技連結數位未來 Cisco以創新技術協助台灣企業加速轉型

聯合新聞網／ 楊又肇

在疫情影響之後，Cisco睽違三年再度於台灣舉辦Cisco Engage Taipei活動，並且以「Vision for the Future 連結無盡未來」為主題，針對混合辦公、智慧應用、基礎架構、數位資安在內四大熱門趨勢，深度剖析如何運用創新科技協助企業打造更具韌性的數位基礎。

為了加強科技在地市場應用，Cisco在全球推動數位加速計畫，將旗下專家與全球資源串聯，結合在地產官學夥伴，協助各個市場在基礎建設、交通、教育等進行多面向的數位轉型。同時，Cisco數位加速計畫已經在全球48個市場累積超過1400個正在進行或完成的項目，亦即約60%全球人口皆受惠於此計畫。

而Cisco在2018年正式在台引進台灣數位加速計畫 (Taiwan Digital Acceleration, TDA)，並且持續擴大投資，將數位轉型以最大化且有效率的方式落實，使公私部門雙雙受益，打造數位韌性。

目前Cisco相關技術在以下主要產業均有所進展：

• 智慧交通：增强訊息傳輸的穩定性和可靠性、確保運輸安全

在連毫秒內傳輸連結失誤都不能容許的交通業，穩定的網路扮演著至關重要的角色。以船舶業為例，出航時相當仰賴通訊技術以避免船隻碰撞、求救無門的緊急狀況。Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul解決方案能提供可靠、低延遲的物聯網連線技術，大大助益道路或港口進出作業的安全性與效率；此技術也能應用在其他交通運輸像是捷運、高鐵等。

• 金融系統穩定性：確保金融交易的數位韌性及系統可視性

以應用程式日益複雜的金融機構為例，交易金額取決於毫秒之間，排除異常與延遲等潛在問題自然為首要任務。Cisco旗下AppDynamics與Thousand Eyes提供全方位可視性，讓客戶在單一儀表板輕鬆管理系統、基礎建設、資安等領域的洞察與偵測，打造享有靈活彈性的數位平台並提升服務品質與維運效率，增加企業競爭力。

• 風力發電：智慧網路助攻遠端學習及協作需求

位置偏遠的風力發電機組，需要依賴高頻寬低延遲的通訊網路，搭配高解析度的即時視訊監測和VR、MR協作應用，實現安全又有效的風電機組運作、查修和技術訓練。Cisco以創新的5G核心網路解決方案，攜手協力廠商的5G Open RAN、 VR、MR垂直整合方案，讓遠端專家可以協同現場技術人員，進行及時的監測、管理與維護風電機組; 也讓員工進行沉浸式訓練，解決風電廠商人才短缺的困境。

• 樂齡生活：數位協作讓智慧醫療更為全面

隨著台灣邁入高齡化社會，長照已成為必須面對的課題，加上醫療照護人力短缺以及城鄉差距，運用數位技術的重要性不言可喻。Cisco旗下Webex視訊科技實踐遠距醫療，並且能透過IT基礎架構能協助分析與診斷的演算，將健康數據與醫學分析運用在未來預防性的衛教與醫療應用，同時也能讓長者能參與更多遠距的互動訓練課程。

在推動科技的同時，締造具包容性的未來，便是Cisco另一項長期目標。透過Cisco網路學院 (Cisco Networking Academy)的多元IT課程，以及長期與政府、企業組織和世界各地教育機構間的良好合作關係，Cisco預計在未來十年為全球2500萬人提供數位及網路安全相關的技術課程培訓。

在台灣，目前已有超過15萬名學生從平台上學習到技能，而統計至2022財年底，Cisco已對台灣學生、教師和學校，挹注價值6240萬美元課程、工具與其他資源，為台灣人才培育盡一份力。

Cisco大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田表示：「科技持續創新，思科在台25年來，我們始終將創新視為使命，安全視爲首要，持續推動數位轉型。展望未來，我們期許能攜手更多不同領域的夥伴及引進思科全球資源，加速台灣的數位發展。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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