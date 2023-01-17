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不追隨國際趨勢！美國懷俄明州立法「要求」在2035年以前逐漸禁售電動車

聯合新聞網／ 楊又肇

目前為全美人口最少，同時也是全美印第安人比例排名第四高的懷俄明州，顯然是考量州內有豐富的油氣產業，加上對應電動車的充電系統等基礎建設不足，近期宣布提出參議院聯合決議第四法案 (Senate Joint Resolution 4,SJ4)，將於2035年以前逐漸禁售電動車，基本上與美國境內多數州，以及全球趨勢持相反作法。

依照法案說明，由於懷俄明州境內有豐富的油氣產業發展，同時州內對應電動車的充電系統等基礎建設不足，政府必須花費額外資金建設大量充電系統，因此不如透過立法禁售電動車。

不過，此法案並未具備強制力，亦即無法影響民眾購車意願，同時也無法限制個人或業者銷售電動車，但可想而知的是政府機構也不會積極投入充電系統等基礎建設。

另一方面，懷俄明州此項法案也象徵不希望諸如禁售燃油車、推廣電動車的作法，受到像是加州、紐約州等規模較大州的影響推動，變成規模較小的州僅能跟進，導致無法有自己的主張。

此法案接下來還計畫將決議內容副本轉送交美國總統拜登，以及加州州長紐森，藉此讓主張懷俄明州的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 拜登 紐約

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