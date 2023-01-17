藉由物品識別、機器學習等技術 Google Cloud以AI協助零售通路業者提高經營成效

在多家業者針對零售通路需求提供人工智慧應用工具之後，Google Cloud也宣布藉由人工智慧技術協助零售通路業者提高經營成效，其中包含藉由物品識別技術協助業者掌握通路貨品銷售狀況，進而擬定更好的貨品銷售策略。

Google Cloud零售業與消費者解決方案部門亞太區總經理Sameer Dhingra表示，縱使近年因為疫情等因素影響改變零售通路發展環境，並且充滿各種不確定性，依然認為零售通路仍有相當巨大的潛在商機，認為將能藉由人工智慧與機器學習等技術解決零售通路當下面臨問題。

而Google Cloud此次提出探索解決方案 (Discovery AI)所對應人工智慧技術，將能為電子商務網站提供全新數位瀏覽體驗，賦予更符合個人化的購物體驗，以及夠優質的產品推薦效果。

另外，藉由全新貨架檢視人工智慧方案 (Shelf Checking AI)，將能透過物件識別方式了解貨架實際狀況，讓業者能即時掌握貨品是否需要補貨，避免貨品售罄而錯過銷售機會，甚至可將紀錄資料轉換成可擬定更好的貨品銷售方案。

使用此技術方案，零售通路業者無須額外花費時間進行訓練，即可使用Google Cloud預先在資料庫累積的數十億筆圖像資料，並且透過多種類型圖像識別貨品，不受拍攝角度與不同視角影響判斷結果，甚至可以透過天花板懸掛式攝影機、貨架檢查機器人，或是店員手持手機拍攝畫面進行識別。

目前此項技術方案已經開放全球地區用戶進行預覽，預計在未來幾個月內正式提供使用，而使用此技術方案時的所有圖像、資料持有權均在零售通路業者手上，同時人工智慧系統僅能用於識別產品與價格標籤。

其他部分，則包含可依照機器學習重新擬定最佳貨品推薦的線上瀏覽與產品搜尋體驗，目前已經開放全球地區包含繁體中文在內的72種語言使用，其中包含藉由點擊次數、購物車品項、購買記錄和其他資訊，來判斷購物者的品味和喜好，並且比對網站內的產品，進而推薦最合適貨品，藉此建立個人化瀏覽體驗。

針對推薦功能部分，Google Cloud更升級全新「頁面層級最佳化功能」 (page-leve optimization feature)，以及「營收最佳化功能」 (revenue optimzation feature)，同時更針對回頭客戶加入全新「再次購買模型」 (buy-it-again model)，讓消費者更容易再次購買經常使用的日常消耗品，例如家用清潔劑、沐浴乳等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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