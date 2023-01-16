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台灣5產業狂被網攻 去年「平均每週3千次」年增10%

中央社／ 台北16日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

資安業者Check Point Software Technologies Ltd.今天公布研究指出，2022年全球網路攻擊次數年增率38%；台灣各組織去年平均每週遭受3118次攻擊，年增10%；其中遭攻擊次數最多的產業分別為金融與銀行業、製造業、政府與軍事機構。

Check Point發布新聞稿表示，全球攻擊次數增長可歸因於更小型、更敏捷的駭客和勒索軟體團體，利用居家辦公環境中採用的協作工具發動攻擊，同時鎖定疫後轉為線上教學的教育機構；另一部分的攻擊來自駭客對醫療機構產生的濃厚興趣，與其他產業相比，醫療機構於2022年遭受的網路攻擊增幅最大。

Check Point表示，隨著ChatGPT等人工智慧技術逐漸普及，駭客將能夠以更快的速度自動化生成惡意程式碼和惡意電子郵件。建議各組織實行資安培訓課程、即時安裝修補程式和導入反勒索軟體技術等措施，盡可能降低受到攻擊或資料外洩的可能性。

Check Point的研究顯示，2022年第4季全球網路攻擊量達歷史新高，各組織平均每週遭受1168次攻擊。2022全年全球遭受最多次網路攻擊的產業分別為教育與研究機構、政府與軍事機構、醫療機構。

以地區細分，非洲地區為去年遭受攻擊次數最多的地區，各組織平均每週遭受1875次攻擊，其次為亞太地區的1691次。與2021年相比，2022年網路攻擊增幅最大的3個地區分別為北美洲（年增52%）、拉丁美洲（年增29%）和歐洲（年增26%）。

網路攻擊 駭客

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