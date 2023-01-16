百度李彥宏：中國2032年不再塞車，40天自建元宇宙

人工智慧（AI）力量大！穿著一身黑，百度創辦人李彥宏現身第五屆百度Create AI開發者大會，並帶來爆炸性預測：「智慧交通方案可以使得，2027年之前，中國一線城市不再需要限購限行。2032年之前，靠交通效率的提升，擁堵問題就基本可以解決。」

百度Create AI開發者大會，每年都吸引全球開發者關注，不僅僅代表了中國大陸的AI技術高地，亦堪稱全球新興技術產業發展的風向標。第五屆大會於2023年1月10日舉辦。

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏，先是秀出一張過去2000年世界人均GDP的曲線圖。在更早的1800年裡，世界人均GDP的變化不明顯。而在最近的250年間左右，人均GDP出現了爆發式的增長，源於人類歷史上的數次科技革命創新。

李彥宏：演算法將帶來智慧交通解決方案

李彥宏指出，深度學習演算法將是第四次科技革命的標誌。

「這個技術能夠帶來的效率提升、能夠驅動的經濟增長，是比很多人想像的更大！」在2022《福布斯》中國內地富豪榜排名73的李彥宏說，與深度學習相關的重大創新，將會像汽車、網路的發明改變世界和人類生活一樣，產生重大社會影響。

比如在智慧交通的領域。

李彥宏視之為一個「智慧調度系統」，可以通過智慧紅綠燈控制交通流量，從而提升交通效率。

在中國，百度通過對交通網絡的智慧化改造，可以把通行效率提升15％～30％。同時百度的智慧交通方案已經落地大陸63個城市，中國交通部也正式將百度列為國家發展策略之一「交通強國」的試點單位。

目前，大陸民眾在北京、上海等一線城市購買汽車，必須「搖號」，得等到交通監理單位抽到消費者的車號申請，方能領到汽車牌照。原因是大城市裡車輛愈來愈多，塞車情況日益嚴重。

此外，每日開車出門還要事先查詢車號是否符合「黃道吉日」，亦即政府規定在一週內的某一天，某些尾號的車輛方才允許行駛路面。比如奇數日只允許車號尾號為奇數的車子開上街頭，希望藉此來緩解城市交通堵塞現象。

但李彥宏公開宣布，到了2027年，這些措施都將可以取消，因為AI會協助管控紅綠燈，找出各路面的最佳燈號，事先預防塞車。

更有甚者，系統通過不斷深度學習，到了2032年，堵車現象在各大城市應該基本絕跡。

蘿蔔快跑：無人計程車實踐場景

另一個智慧交通的實踐場景，是無人計程車「蘿蔔快跑」，亦即駕駛座上不會再有司機，乃至不會有方向盤，車子的行進皆由AI操控，然後乘客可以透過 App叫計程車。搭乘無人計程車，同樣也很難遇上塞車。

李彥宏分享，百度從一年前開始，每個季度都發布「蘿蔔快跑」的訂單量，目標是保持自動駕駛出行服務訂單量、全球領先的地位。因為訂單量最大，意味著能夠獲得最多的市場和用戶回饋，AI便能迅速學習、飛快進步。

「北京有一個小伙，一年打了600多次無人車蘿蔔快跑，已經超過傳統出行方式，成為他的出行首選，」李彥宏以一貫理性的口吻指出：「我們從社交平台看到，很多地方的網友，希望無人車出行服務能夠開到自己家門口。這代表著，人們對自動駕駛的接受度很高，自動駕駛的落地速度，可能比預期要快。」

希壤MetaStack，40天建一座虛擬城市

40天建造出一個元宇宙，是本屆百度Create AI開發者大會另一處令人喊「哇！」的創新。

在李彥宏之後，百度技術講解人柴學智重磅發布了全球首個獨立元宇宙解決方案──「希壤」元宇宙底座MetaStack，助力品牌將原本動輒半年到一年的開發週期，壓縮到最快40天。

希壤，是百度元宇宙基礎設施平台的名稱。2021年的百度Create AI開發者大會首次在元宇宙中召開，可以容納10萬人同時上線參加，希壤也首度亮相，成為首個中國大陸自主創造的元宇宙。

基於「雲智一體」的獨特優勢，1年之內，希壤已經形成大陸本土最為開放和繁榮的元宇宙生態：120多個元宇宙空間及活動落地，20多個行業在希壤中開啟「元宇宙初體驗」。

所謂的「底座」MetaStack，便是打造元宇宙所需要的「超級工具箱」，包括形成元宇宙所需的人工智慧、雲計算、區塊鏈等技術，並涉及建模、伺服器搭建、用戶端研發、基礎雲和IoT平台租用、系統整合等一系列關鍵環節。

MetaStack建構元宇宙的四大優勢

柴學智表示，MetaStack具備四大優勢：

優勢一：開箱即用。

MetaStack配備了完整的核心產品矩陣：從用戶端到引擎、中台、開放平台，有效解決效率低、經營成本高的難點。對比完全自建，平均研發效率提升300％；經營維護成本僅需原來的一半。

優勢二：深度智能。

MetaStack集成了20項核心AI能力，覆蓋語音、視覺、影音、區塊鏈、AIoT等領域。

優勢三：全面開放。

用戶端相容五大系統、三大引擎、囊括90％元宇宙觸達平台；不僅為開發者創作了80％的數資與玩法，還允許客戶及開發者進行垂類SaaS系統擴展。

優勢四：互聯互通。

各種不同歸屬的元宇宙技術，可基於MetaStack實現身份、空間在內的全面互聯互通。

MetaStack事實上也已經通過市場的檢驗。包括超媒體控股、廈門文廣集團、太一控股集團、世界人工智慧大會，都借助MetaStack，實現了獨立元宇宙App的快速創建與高效經營。

只需40天，企業便能「從0到1」搭建屬於自己的元宇宙，堪稱不可思議的解決方案。

「40天，建造一座元宇宙城市，底座已經就緒。打開思惟，畢竟在元宇宙的時空中，唯一的限制就是想像力，」柴學智說。

「百度將一如既往為社會、為產業培養AI人才。3年前，我們宣布5年內為社會培養500萬AI人才，目前已培養了超過 300萬。」演講終場，李彥宏更是大方釋出「好康」。他表示，未來百度會投入更多資源，與開發者們一道為中國AI發展盡最大努力。

（本文出自2022.1.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦