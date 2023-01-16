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Google Cloud全新AI工具 幫零售商秒懂貨架狀況

中央社／ 台北16日電

雲端運算服務Google Cloud今天宣布推出4項全新人工智慧（AI）技術與工具，協助零售商提升營運表現，其中貨架檢視AI解決方案採用Google辨識技術，可辨識數十億種產品，協助掌握貨品銷售情況。

Google Cloud零售業與消費者解決方案部門亞太區總經理丁格拉（Sameer Dhingra）在官方部落格發文說，儘管未來充滿不確定性，零售業依然擁有巨大商機；未來的產業領導者將是能善用人工智慧與機器學習等最新技術與工具，為實體和網路商店解決當下最急迫難題的業者。

Google Cloud推出的全新貨架檢視AI解決方案，能協助零售商改善產品的現貨供應情形，了解貨架實際狀況，並明確掌握補貨需求，避免因貨品售完而錯過銷售機會。

這項全新AI解決方案以Google Cloud的Vertex AIVision技術建構，運用產品和價格標籤辨識機器學習模型，單憑產品圖像和文字特徵，就能大規模辨識所有類型的產品，並將所得資料轉換成可幫助零售商進行決定的資訊。

Google Cloud也推出全新的AI瀏覽功能，只要購物者在零售商的電商網站上選擇一個產品類別，新功能會考慮產品的準確性與關聯性，甚至成交的可能性，為網站優化產品顯示方式。

此外，Google Cloud推出以AI驅動的個人化功能，在消費者搜尋和瀏覽零售商網站時，會透過消費者在電商網站上的行為，例如點擊次數、購物車品項、購買紀錄和其他資訊，提供個人化的搜尋結果。

Google Cloud另一項新技術是全新升級版Recommendations AI，其中「頁面層級最佳化功能」讓電商網站可隨時決定要向購物者顯示哪些產品推薦面板，改善使用者參與度與轉換率。

Google Google Cloud 電商

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