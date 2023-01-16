Twitter開始開放公司行號申請Blue訂閱認證 同時將公布內容推薦系統原始編碼
Twitter日前宣布恢復Twitter Blue訂閱服務，並且確定將以相對嚴謹方式認證公司行號之後，稍早宣布開放公司行號申請認證。
依照Twitter說明，針對公司行號的認證服務將以「Blue for Business」為稱，同時申請公司行號必須提供其獨有名稱、Twitter帳號，以及網站連結等資料，若有其他附屬、關聯的帳號彆需一併提供。
不過，目前似乎僅開放公司行號登記申請，Twitter方面並未說明具體認證核發所需時間。
We will soon launch Verification for Organizations, formerly known as Blue for Business. Today, you can apply for early access via our waitlist here: https://t.co/wNdVPXHQRq— Twitter Business (@TwitterBusiness) January 13, 2023
從先前說明來看，目前針對一般用戶提供的付費認證服務，將維持既有「Blue」名稱，並且同樣提供藍色勾勾作為認證，而針對公司行號的認證則會以不同顏色作為區隔，其中一般公司行號將以金色作為識別，政府機構則會以灰色作為認證，藉此避免惡意人士刻意偽裝成公司行號或政府機構行騙。
另一方面，Elon Musk不久前也透露，Twitter將打造可顯示使用者發文內容是否遭限制的機制，讓使用者了解個人發文內容，或是帳號能見度是否因為個人使用方式違規而受影響，例如發表不符合規範的內容，或是涉及搧動他人情緒等，而這顯然也是Elon Musk日前透露將避免Twitter內容影響多數人的作法之一。
而若使用者認為個人受限制是被誤判，此項機制也會提供上訴機制，讓使用者能為自己申訴。
此外，Elon Musk也說明將於近期內公布Twitter內容推薦系統原始編碼，藉此讓Twitter內容與帳號能見度排序方式更加透明化，以及個人帳號是如何被禁言。
Twitter will publish tweet recommendation code & make account/tweet status visible no later than next month.— Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2023
Transparency builds trust.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【新年到】限定5天、今起手刀換新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路
📢 【周報】果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉
📢 【必學】2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年
📢 【話題】3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言