Twitter開始開放公司行號申請Blue訂閱認證 同時將公布內容推薦系統原始編碼

Twitter日前宣布恢復Twitter Blue訂閱服務，並且確定將以相對嚴謹方式認證公司行號之後，稍早宣布開放公司行號申請認證。

依照Twitter說明，針對公司行號的認證服務將以「Blue for Business」為稱，同時申請公司行號必須提供其獨有名稱、Twitter帳號，以及網站連結等資料，若有其他附屬、關聯的帳號彆需一併提供。

不過，目前似乎僅開放公司行號登記申請，Twitter方面並未說明具體認證核發所需時間。

We will soon launch Verification for Organizations, formerly known as Blue for Business. Today, you can apply for early access via our waitlist here: https://t.co/wNdVPXHQRq — Twitter Business (@TwitterBusiness) January 13, 2023

從先前說明來看，目前針對一般用戶提供的付費認證服務，將維持既有「Blue」名稱，並且同樣提供藍色勾勾作為認證，而針對公司行號的認證則會以不同顏色作為區隔，其中一般公司行號將以金色作為識別，政府機構則會以灰色作為認證，藉此避免惡意人士刻意偽裝成公司行號或政府機構行騙。

另一方面，Elon Musk不久前也透露，Twitter將打造可顯示使用者發文內容是否遭限制的機制，讓使用者了解個人發文內容，或是帳號能見度是否因為個人使用方式違規而受影響，例如發表不符合規範的內容，或是涉及搧動他人情緒等，而這顯然也是Elon Musk日前透露將避免Twitter內容影響多數人的作法之一。

而若使用者認為個人受限制是被誤判，此項機制也會提供上訴機制，讓使用者能為自己申訴。

此外，Elon Musk也說明將於近期內公布Twitter內容推薦系統原始編碼，藉此讓Twitter內容與帳號能見度排序方式更加透明化，以及個人帳號是如何被禁言。

Twitter will publish tweet recommendation code & make account/tweet status visible no later than next month.



Transparency builds trust. — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦