Twitter開始開放公司行號申請Blue訂閱認證 同時將公布內容推薦系統原始編碼

Twitter日前宣布恢復Twitter Blue訂閱服務,並且確定將以相對嚴謹方式認證公司行號之後,稍早宣布開放公司行號申請認證。

依照Twitter說明,針對公司行號的認證服務將以「Blue for Business」為稱,同時申請公司行號必須提供其獨有名稱、Twitter帳號,以及網站連結等資料,若有其他附屬、關聯的帳號彆需一併提供。

不過,目前似乎僅開放公司行號登記申請,Twitter方面並未說明具體認證核發所需時間。

We will soon launch Verification for Organizations, formerly known as Blue for Business. Today, you can apply for early access via our waitlist here: https://t.co/wNdVPXHQRq