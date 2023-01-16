英國政府將從今年底開始擴大禁用一次性使用的塑膠製品

針對環境永續發展，英國政府宣布將於今年底前禁止境內業者銷售或提供一次性使用的餐盤、袋子等塑膠製品，並且將於今年10月建立相關法令進行規範。

英國環境食品與鄉村事務部 (Department for Environment, Food and Rural Affairs)稍早對外公布消息，將於今年10月立法規範一次性塑膠製品使用辦法，預計從今年底全面禁止境內業者銷售或提供一次性使用的餐盤、袋子等塑膠製品，藉此落實更高的塑膠回收使用率。

在新法規範中，將禁止業者銷售或提供各類一次性使用餐具或袋子，甚至將涵蓋特定一次性使用塑膠製品，以及部分類型以聚苯乙烯材質製作的杯子等容器。不過，在一般餐廳提供餐飲使用的餐盤、餐具將不受新法約束，但預期會以其他方式進行規範。

依照相關數據顯示，英國境內消費者平均每年約使用27億個一次性使用餐具，但僅約10%比例被回收再利用，因此英國政府將參考多數民眾支持看法，將以新法規範多數一次性使用塑膠餐具。

目前英國政府已經立法限制業者銷售、提供一次性使用的吸管等塑膠製品，而接下來也計畫規範更多採用大量塑膠類材質製作商品，例如商品外包裝使用塑膠封膜。

而禁用一次性使用塑膠已經成為多數國家地區採取作法，例如日本已經禁止在便利商店提供塑膠袋，消費者僅能額外付費購買可重複使用且可回收的袋子，或是自備購物袋。此外，不少品牌業者也開始在旗下製造商品取消使用塑膠封膜，並且透過減少盒裝使用塑膠成分，藉此減少環境影響比重，進而達成永續發展目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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