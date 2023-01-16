Intel預計於2024年推出的「Lunar Lake」處理器 將整合VPU人工智慧運算元件、Intel 18Å製程技術打造

繼去年預覽代號「Meteor Lake」、「Arrow Lake」，以及「Lunar Lake」等Core系列處理器設計藍圖，並且預告將使晶片電晶體數量於2030年增加至1兆規模後，Intel在稍早於美國時間1月12日舉辦的投資者會議上更進一步說明「Lunar Lake」設計將會進一步整合VPU人工智慧運算元件，藉此讓筆電產品能對應更高運算能力與更長電池續航表現，甚至也能進一步拓展小型PC或掌機裝置市場應用需求。

同時，Intel更透露預計今年推出的「Meteor Lake」，以及明年推出的「Arrow Lake」，都會以現有「Raptor Lake」架構作為延伸。

在先前說明裡，「Arrow Lake」將作為第15代Core系列桌機處理器，分別採用Intel 20Å製程技術，配合RibbonFET環繞式閘極設計，以及PowerVia電源管理技術，預期讓每瓦運算效能可提升15%。而在P Core效能核心將改為Lion Cove架構設計，E Core節能核心則會改為Skymont架構，並且能對應多達8組P Core與32組E Core配置，主機板則與代號「Meteor Lake」的第14代Core系列桌機處理器共用LGA 2551插槽設計。

而「Lunar Lake」則是針對筆電產品打造，並且鎖定輕薄高效能機種設計需求，架構上將採用與「Arrow Lake」截然不同的設計，將整合VPU人工智慧運算元件，藉此在不影響效能情況下提升電池續航表現，甚至也能維持充足的運算效能，以利小型PC與掌機裝置使用，此外也預期將加入更多諸如背景模糊、噪音去除等人工智慧運算功能。

「Lunar Lake」將以Intel 18Å製程技術打造，同樣採用RibbonFET環繞式閘極設計，以及搭配PowerVIA背部供電模式，預計在2024年進入量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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