一周數位爆報／換新鈔地圖教你看！Sorry…比爾蓋茲「高級手機」非iPhone 《英雄聯盟LOL》送獎勵1個月、三星S23二月登場、蘋果發表會日期曝

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微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾表明不是蘋果（Apple）iPhone的愛用者，僅管身邊的人都在用iPhone，他仍著迷安卓（Android）手機。去年的Reddit論壇他就表示正在使用三星（Samsung）摺疊手機Galaxy Z Fold 3，一年過去了，他又曝光今年「升級」新手機，只不過，仍不是iPhone。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：我一直以為他會用微軟自家的手機…沒想到卻用這一家XD。
到底該買哪款？蘋果（Apple）iPhone 15預計在今（2023）年9月登場，全系列改為挖孔螢幕設計，並具備動態島功能。不過新機都還沒推出，已有外媒報導，蘋果工程師已在2024年的iPhone 16系列研究更多功能。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★☆☆
小編評語：等等！iPhone 15系列不是都還沒出來嗎，這樣是要果粉再等1年嗎。
說好的「歡迎活動」真的來了！改回原廠Riot Games經營的《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）從今（13）日起展開長達1個月的歡迎活動，依序完成相關任務，就能獲得歡迎幣、寶藏幣、2009年至2021年推出的所有英雄角色、2016至2019年英雄傳說聯盟精靈蛋等物品，堪稱超級佛心！ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：獎勵活動竟然有1個月，會不會太佛心了一點！
2023兔年過年穿新衣戴新帽，當然換新鈔也少不了！央行邀8家金融機構、共454家分行提供新鈔兌換服務，並解決民眾「找銀行」的麻煩，直接設置Google Maps「換新鈔地圖」！只不過需注意，銀行和郵局換新鈔的時間僅有5個營業日，遇到假日可至ATM提領。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：有了這個地圖，如此一來就不會白跑銀行一趟了，但最好還是避開尖峰時間喔。
三星稍早確認將於美國西岸時間2月1日上午10點 (台灣時間2月2日凌晨2點)於舊金山Masonic Auditorium舉辦上半年度的Unpacked 2023發表活動，預期將揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：S22的拍照能力已經很驚人了，希望S23有更多超酷的功能獻給三星粉～。
《聯合新聞網》曾報導蘋果（Apple）去（2022）年10月無預警調漲全iPad系列價格，漲幅從400元至7650元，引起熱議。沒想到2023年才開始不到幾天，眼尖網友發現，三星（Samsung）平板系列也悄悄漲價最高3000元，讓網友推測是否因今年將推出新平板S9而趁勢漲價，直呼「電子產品當房地產賣喔。」 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：是3C大廠都說好一起漲嗎…。
流行語年年換，你有追上新潮流，還是處在「過氣階段」呢？一名網友表示他與友人對話使用「XD」，被嫌棄是不是「3、40歲的老人」，「已經沒人在用XD了」，引起熱議，不少網友則說，使用XD的人有1面向「相當討喜」。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★☆☆
小編評語：小編也喜歡用XDDD，不覺得很親切嗎？（結果被當老人）。
iPhone 14系列新機上市後贏得滿堂彩，但有更多果粉開始關注即將在今（2023）年下半年登場的iPhone 15系列新機，雖然相關謠言早已傳得滿天飛，但外媒近日再度爆料iPhone 15 Pro系列機型至少具有平價版iPhone 15和iPhone 15 Plus所沒有的「6大獨有特色」。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：光是換上Type-C，我就想要升級15了（等等…不是才剛換iPhone 14 Pro Max嗎）。
2023年一到，蘋果（Apple）果粉就已期待今年會有什麼新機登場了！外媒爆料，這次蘋果至少會有3次發表會，並推估發表的日期，陸續發表新Mac系列、AR/VR頭戴裝置和iPhone。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：其實最好奇的AR/VR頭戴裝置到底最終模樣長什麼樣子。
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現代稍早在旗下電動車Ioniq 5展示其過去曾展示的車輪多角度轉動技術，讓車輛能直接像螃蟹橫行方式般移動。
Patently Apple網站發現蘋果近期獲得設計專利，將把感測元件與織物結合，讓製作的智慧衣物能進行數位化訊號互動操作。
針對微軟收購動視暴雪，除了英國、歐盟與美國政府都有意見，目前包含Google、NVIDIA也對此項交易表示擔憂。
DJI今日 (1/10)針對以數位單眼相機進行專業穩定拍攝需求，宣布推出新款RS 3 Mini相機穩定器，標榜穩定器本身僅有795公克重，加上相機與鏡頭重量約在2公斤以內，即可以相機紀錄更自然影像。
VMware宣布，中華電信成為首位取得其主權雲 (Sovereign Cloud)服務提供認證的合作夥伴，所提供雲端平台服務具備在地合規性與足夠數據隱私安全信賴度。
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