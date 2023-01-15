一周數位爆報／換新鈔地圖教你看！Sorry…比爾蓋茲「高級手機」非iPhone 《英雄聯盟LOL》送獎勵1個月、三星S23二月登場、蘋果發表會日期曝

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：我一直以為他會用微軟自家的手機…沒想到卻用這一家XD。

比爾蓋茲在今年Reddit AMA（Ask Me Anything）活動上提到現在使用的手機「升級」至Galaxy Z Fold 4。（翻攝自比爾蓋茲推特）

期待度：★★★☆☆ 小編評語：等等！iPhone 15系列不是都還沒出來嗎，這樣是要果粉再等1年嗎。

iPhone 14 Pro系列的動態島（見圖）設計引起兩極化評價，不過傳出iPhone 15全系列都將有動態島功能。（翻攝自蘋果官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：獎勵活動竟然有1個月，會不會太佛心了一點！

原廠Riot Games經營的《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）從1月13日起展開長達1個月的歡迎活動。《聯合新聞網》也製成懶人包可方便查看任務細節與獎勵。（翻攝自英雄聯盟官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：有了這個地圖，如此一來就不會白跑銀行一趟了，但最好還是避開尖峰時間喔。

1月13日（周五）至1月19日（周四）期間，8家銀行共454家金融機構提供換新鈔服務，《聯合新聞網》也教你怎麼查詢。（製圖／聯合新聞網）

期待度：★★★★☆ 小編評語：S22的拍照能力已經很驚人了，希望S23有更多超酷的功能獻給三星粉～。

驚訝度：★★★★★ 小編評語：是3C大廠都說好一起漲嗎…。

三星的Galaxy Tab S8系列悄悄漲2000至3000元，引起網友討論。（翻攝自三星官網）

傻眼度：★★★☆☆ 小編評語：小編也喜歡用XDDD，不覺得很親切嗎？（結果被當老人）。

一名網友稱使用XD被嫌老，詢問網友是否真的沒人在用了？引起網友討論（示意圖／ingimage）

期待度：★★★★☆ 小編評語：光是換上Type-C，我就想要升級15了（等等…不是才剛換iPhone 14 Pro Max嗎）。

外媒《appleinsider》曾曝光iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）外觀渲染圖，將有潛望式鏡頭，機身方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自appleinsider）

期待度：★★★★☆ 小編評語：其實最好奇的AR/VR頭戴裝置到底最終模樣長什麼樣子。

蘋果的WWDC即將登場，外界關注蘋果將發表的新品。（歐新社） 歐新社

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