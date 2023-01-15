Imagination Technologies推出具即時光影追跡效果的新款IMG DXT系列GPU

Imagination Technologies稍早宣布，在旗下新款IMG DXT系列GPU設計加入即時光影追跡功能，藉此讓行動裝置也能對應穩定的即時光影追跡顯示效果。

實際上，Imagination Technologies在很早之前就已經提出即時光影追跡功能設計，但當時此類技術應用需求並不普及，加上即時光影追跡效果背後需要更龐大算力支撐，因此早期主要是透過全域光罩方式實現光線追跡效果，但整體效果依然有限，自然未能成為市場主流發展技術。

不過，從近期NVIDIA重新提出即時光影追跡效果應用，並且在Turing顯示架構設計的GeForce RTX 20系列顯示卡加入即時光影追跡技術，讓GPU能以更充足運算效能呈現即時光影追跡效果，而後續包含AMD、Arm、Qualcomm等晶片業者也提出其即時光影追跡技術，甚至讓即時光影追跡技術也能在行動處理器上實現。

而Imagination Technologies此次推出的IMG DXT系列GPU，標榜加入光線加速叢集 (Ray Acceleration Cluster,RAC)設計，透過配置1到4組光線加速叢集，即可對應3A等級的即時光影追跡效果，同時相比前一代產品能以縮減40%面積設計，對應更高顯示運算效能。

其他設計，則包含支援Vulkan FSR超解析技術，藉此降低GPU運算負載，讓行動處理器能以更低電耗支撐足夠的即時光影追跡效果，並且搭配全新架構與著色器處理單元設計，讓高階運算與紋理處理效率提高50%。

除了公布新款新款IMG DXT系列GPU設計，Imagination Technologies也宣布與騰訊、網易、OPPO等業者合作軟體技術，同時也將結合RISC-V處理器架構設計，藉此對應更高運算效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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