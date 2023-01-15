蘋果除了iPhone 專利曝還想做可數位化互動的智慧衣物

Patently Apple網站發現蘋果近期獲得設計專利，將把感測元件與織物結合，讓製作的智慧衣物能進行數位化訊號互動操作。

類似設計，Google過去就曾提出Jacquard技術，並且與Levi's等品牌合作，將可導電的細微線材用於衣物、背包，並且配合Wi-Fi與裝置進行連結，進而將衣服或背包材質表面當做觸控板使用，進而可操作連動手機上的功能，例如接聽來電、播放音樂，或是啟用Google Assistant數位助理服務等。

而在蘋果提出設計專利中，則是提出類似設計概念，同樣可將感測元件加入織物內，讓衣服能與連動裝置進行更進一步的操作互動。

不過，目前暫時還無法確認蘋果是否會將此專利用於旗下產品，畢竟蘋果過往提出許多專利，最終都未實際應用在其市售產品，甚至不少專利最終只是用於市場防禦用途，避免他人利用專利發動訴訟攻擊，或是造成蘋果產品設計發展受限。

至於申請此項專利的2名蘋果設計師，分別為2014年加入蘋果的產品設計師Daniel Podhajny，先前曾在Nike任職期間於針織探索創新實驗室協助打造Flyknit編織材質，而另一名設計師Linda Benavente-Notaro則在娛樂產業任職超過30年，曾經負責《西部世界》、《魔鬼終結者：創世契機》等作品相關設計工程與特殊服裝製作，並且在HBO、華納兄弟電視、天舞傳媒等公司任職。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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