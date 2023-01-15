蘋果除了iPhone 專利曝還想做可數位化互動的智慧衣物
Patently Apple網站發現蘋果近期獲得設計專利，將把感測元件與織物結合，讓製作的智慧衣物能進行數位化訊號互動操作。
類似設計，Google過去就曾提出Jacquard技術，並且與Levi's等品牌合作，將可導電的細微線材用於衣物、背包，並且配合Wi-Fi與裝置進行連結，進而將衣服或背包材質表面當做觸控板使用，進而可操作連動手機上的功能，例如接聽來電、播放音樂，或是啟用Google Assistant數位助理服務等。
而在蘋果提出設計專利中，則是提出類似設計概念，同樣可將感測元件加入織物內，讓衣服能與連動裝置進行更進一步的操作互動。
不過，目前暫時還無法確認蘋果是否會將此專利用於旗下產品，畢竟蘋果過往提出許多專利，最終都未實際應用在其市售產品，甚至不少專利最終只是用於市場防禦用途，避免他人利用專利發動訴訟攻擊，或是造成蘋果產品設計發展受限。
至於申請此項專利的2名蘋果設計師，分別為2014年加入蘋果的產品設計師Daniel Podhajny，先前曾在Nike任職期間於針織探索創新實驗室協助打造Flyknit編織材質，而另一名設計師Linda Benavente-Notaro則在娛樂產業任職超過30年，曾經負責《西部世界》、《魔鬼終結者：創世契機》等作品相關設計工程與特殊服裝製作，並且在HBO、華納兄弟電視、天舞傳媒等公司任職。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【新年到】限定5天、今起手刀換新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路
📢 【必學】2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年
📢 【話題】3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
📢 【周報】iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測驚動果粉：關閉功能更嚇人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言