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中華電信成為首位取得VMware主權雲服務提供認證合作夥伴

聯合新聞網／ 楊又肇
▲中華電信成為首位取得其主權雲 (Sovereign Cloud)服務提供認證的合作夥伴
▲中華電信成為首位取得其主權雲 (Sovereign Cloud)服務提供認證的合作夥伴

VMware宣布，中華電信成為首位取得其主權雲 (Sovereign Cloud)服務提供認證的合作夥伴，所提供雲端平台服務具備在地合規性與足夠數據隱私安全信賴度。

VMware亞太及日本地區資深副總裁暨總經理Sylvain Cazard表示，由於雲端技術日趨成熟，越來越多新服務都是以雲原生形式建置，並且讓各地使用者能透過網路連線存取，但同時也產生更多隱私安全，以及是否符合在地法規問題。

除了歐盟地區對於用戶隱私越來越看重，並且要求所有網路服務都必須遵守保護用戶數據安全，因此也讓主權雲議題變得更加重要。而在台灣地區，台灣政府也開始著重個資法，並且因應不同法規要求各類網路服務必須將隱私數據留存於台灣境內，不得傳遞至境外地區存放，同樣也讓主權雲概念開始受到重視。

此次與中華電信合作，使其成為台灣地區第一個取得VMware主權雲認證的網路服務提供業者，Sylvain Cazard說明將能協助更多在台提供使用的網路服務更容易符合在地法規，無須像過往必須透過複雜的第三方資料證明服務符合在地法規，僅需藉由中華電信提供雲端平台即可輕易建置合乎台灣法規的網路服務。

▲中華電信表示，此次與VMware合作取得主權雲認證，更能進一步簡化用戶更容易建立符合台灣在地法規的網路服務
▲中華電信表示，此次與VMware合作取得主權雲認證，更能進一步簡化用戶更容易建立符合台灣在地法規的網路服務

中華電信資訊分公司總經理林昭陽表示，過去其實就已經以符合台灣在地法規形式提供HiCloud雲端平台服務，同時也與Google Cloud、Azure與AWS三大公有雲服務串接，藉此提供混合雲架構應用資源。而此次與VMware合作取得主權雲認證，更能進一步簡化用戶更容易建立符合台灣在地法規的網路服務。

林昭陽強調，主權雲不僅可用於政府機構公家部門，更能符合金融、教育、製造、能源探勘等以不同法令規範的業務需求，同時也能整合VMware更進一步軟體技術支援，藉此確保更完整的隱私安全，同時也預期能吸引更多外來網路服務使用中華電信提供雲端平台，藉此讓服務能符合在地法規運作。

同時，林昭陽說明中華電信提供雲端平台能確保資料不離境，並且透過台北、台南兩地資料中心提供異地備份，同時能進一步提供異地備援服務，在網路服務面臨外部攻擊時，能隨時立即透過備份資料恢復原有服務運作模式，更強調以其雲端平台建置網路服務均可符合台灣政府法規查核、監管要求。而此次藉由取得VMware主權雲認證，林昭陽強調能讓用戶更加放心在台建置合規的網路服務，同時也能確保資料隱私安全。

Sylvain Cazard更進一步說明，藉由上雲發展，將能加快各類網路服務成長，並且能藉由主權雲認證降低傳統法規所形成限制，進而對應更大規模、佈署更具彈性的網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中華電信 雲端平台 Google Cloud

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