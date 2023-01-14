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Google、NVIDIA擔心微軟收購動視暴雪將對遊戲市場競爭造成影響

聯合新聞網／ 楊又肇

針對微軟收購動視暴雪，除了英國、歐盟與美國政府都有意見，目前包含Google、NVIDIA也對此項交易表示擔憂。

依照彭博新聞取得消息，指出Google及NVIDIA不久前在美國聯邦貿易委員會向微軟提訴的首場預審聽證會中所作證詞，雖然並未像Sony直接表示反對微軟收購動視暴雪，但認為遊戲內容應該維持平等使用特性，不應該集中掌握在特定業者手上。

由於動視暴雪打造的手機遊戲《決勝時刻：Mobile》在Google Play Store吸引不少人下載遊玩，若動視暴雪未來成為微軟所有物，或許將會讓既有營運模式面臨改變。

而NVIDIA方面顯然也擔心微軟收購動視暴雪之後，可能將使動視暴雪旗下遊戲變成僅能透過微軟Xbox平台，甚至僅能透過其雲端串流遊戲服務遊玩，可能也會影響自身經營的GeForce Now雲端串流遊戲服務，因此與Google秉持相同看法，亦即認為微軟收購動視暴雪將對遊戲市場造成影響。

目前微軟收購動視暴雪已經面臨歐盟、英國競爭與市場管理局，以及美國聯邦貿易委員會反對，Sony方面更認為微軟此筆交易將危害遊戲市場競爭公平性。不過，微軟方面則強調收購動視暴雪將有助於推動遊戲市場成長，同時也表示不會造成市場壟斷，甚至願意在更多遊戲平台如Nintendo Switch提供動視暴雪發行遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

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