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DJI更新單眼相機使用的手持穩定器RS 3 Mini 針對準專業拍攝需求打造

聯合新聞網／ 楊又肇

DJI今日 (1/10)針對以數位單眼相機進行專業穩定拍攝需求，宣布推出新款RS 3 Mini相機穩定器，標榜穩定器本身僅有795公克重，加上相機與鏡頭重量約在2公斤以內，即可以相機紀錄更自然影像。

DJI RS 3 Mini採輕量化設計之外，更搭載橫滾軸設計，並且能依照需求拆卸。

功能部分也比照近期更新產品，加入原生直拍模式，藉此對應直向影片內容拍攝，至於演算法則採用與RA 3 Pro相同的第三代增強穩定演算法，另外則是內建1.4吋觸控螢幕與新版操作介面，讓使用者能更快上手操作。

RS 3 Mini建議售價為新台幣9290元，包含DJI Mic收音麥克風在內的自媒體組合則是新台幣19750元，目前已經開放官網等通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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