DJI更新單眼相機使用的手持穩定器RS 3 Mini 針對準專業拍攝需求打造

2016年12月19日，川普打敗希拉蕊拿下美國總統大選的勝利，完成了政黨輪替。這對民主國家而言是一場再普通不過的政治過程，也是一次反映民意的民主選舉。然而後續有許多研究指出，當時美國輿論其實受到了大量來自俄羅斯機器人假帳號的操控...

2023-01-13 15:48