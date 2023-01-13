快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

OneAD SuperView集結女性媒體廣告流量 品牌訊息直送消費決策流程

聯合新聞網／ 台北訊
圖片提供／OneAD
圖片提供／OneAD

OneAD 串流影音廣告服務旗下 SuperView 與百家指標性垂直媒體和 OTT 平台合作，為品牌提供最多元且優質的串流內影音廣告流量。PopDaily、GirlStyle 等高人氣女性生活話題網站及眾多國際集團旗下時尚媒體，皆是 SuperView 夥伴一員，是廣告主觸及高度關注女性時尚、美妝保養品消費者的關鍵突破口。

根據 LINE 購物的《女力經濟消費洞察》數據，女性購物力高出男性兩倍以上，不過容易衝動消費顯然是個迷思，因為調查顯示，女性消費者的購買決策時間通常較長，不僅深思熟慮也懂得精打細算。對品牌來說，如何讓自家品牌廣告成為她們消費決策中獲取資訊的來源之一，特別是跟上節日、購買季與銷售檔期的風潮，更顯關鍵。

據《Digital 2022: TAIWAN》報告，台灣民眾上網時間從事的活動中，第一名是觀看影音內容，第二名即是查找資訊。在消費者旅程混沌、任何接觸點都可能是購買前哨站的現在，想要縮短消費者的購物旅程，網海中的任何接觸點都不能輕易放過，而垂直媒體對特定主題的專精與專業特性，使它們的接觸點具備極高戰略地位，能幫助品牌觸及對特定議題有高度興趣的目標受眾。其中，由女性媒體專業編輯製作的美妝大賞、保養品推薦、潮流穿搭、影視動態等專欄及影音內容，往往是女性消費者購買決策重要的參考來源。

OneAD公司表示，SuperView 為品牌集結豐富的女性媒體流量並透過數據打破藩籬，跨平台一網打盡時刻關注時尚潮流、美妝保養、娛樂影視的目標受眾。無論是精品品牌、美妝保養、流行服飾或戲劇電影產業，都能在消費者專注於影音內容的當下，透過串流內影音廣告傳遞最符合情緒與氛圍的訊息，成功進入購買決策的一環，有效推進消費旅程。

串流影音 OTT

延伸閱讀

全聯線上「隔日達」新登場 399元免運 滿額抽888福利點

「訂閱疲勞」…串流業新挑戰

南台灣百貨龍頭漢神去年業績270億元 創連續16年正成長

NVIDIA雲端遊戲Geforce Now推RTX4080同級服務 遊戲串流性能達XSX五倍以上

相關新聞

開車像螃蟹「橫著動」 最快2025年能實現

現代稍早在旗下電動車Ioniq 5展示其過去曾展示的車輪多角度轉動技術，讓車輛能直接像螃蟹橫行方式般移動。

ChatGPT正夯 她問聊天機器人能有言論自由嗎？

2016年12月19日，川普打敗希拉蕊拿下美國總統大選的勝利，完成了政黨輪替。這對民主國家而言是一場再普通不過的政治過程，也是一次反映民意的民主選舉。然而後續有許多研究指出，當時美國輿論其實受到了大量來自俄羅斯機器人假帳號的操控...

鎖定遊戲玩家族群 台灣大推「OP遊戲玩家套裝」

台灣大哥大（3045）搶攻影音、遊戲娛樂市場，去年宣布旗下新品牌「OP響樂生活」，日前推出「OP影音劇院套裝」，要讓娛樂...

蘋果App Store去年每週吸引超過6.5億名訪客 讓開發者們共賺3200億美元

蘋果稍早回顧過去一年以來的服務更新，其中包含App Store於每週在全球175個國家地區吸引超過6.5億名訪客，同時從2008年推出以來，已經讓全球開發者累積獲取超過3200億美元收入，同時也讓年度收益再創新高。

微軟打造「VALL-E」人工智慧語音模型 用3秒資料即可模擬真實人聲

微軟研究人員在一篇論文中描述名為「VALL-E」的人工智慧語音模型，標榜僅需3秒鐘長度的聲音資料，即可建立模擬聲音本人說話語調，甚至可以加入不同情緒時的說話方式，以及在不同房間等環境下的發聲效果。

「地表最多核心CPU」落伍了？英特爾賣永續、2招拚市占

處理器的競賽格局已改變，過去高喊地表最多核心數的場景將消失，隨「永續」議題抬頭，「客戶期望處理器能耗有所節制」半導體大廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。