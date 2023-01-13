OneAD SuperView集結女性媒體廣告流量 品牌訊息直送消費決策流程

OneAD 串流影音廣告服務旗下 SuperView 與百家指標性垂直媒體和 OTT 平台合作，為品牌提供最多元且優質的串流內影音廣告流量。PopDaily、GirlStyle 等高人氣女性生活話題網站及眾多國際集團旗下時尚媒體，皆是 SuperView 夥伴一員，是廣告主觸及高度關注女性時尚、美妝保養品消費者的關鍵突破口。

根據 LINE 購物的《女力經濟消費洞察》數據，女性購物力高出男性兩倍以上，不過容易衝動消費顯然是個迷思，因為調查顯示，女性消費者的購買決策時間通常較長，不僅深思熟慮也懂得精打細算。對品牌來說，如何讓自家品牌廣告成為她們消費決策中獲取資訊的來源之一，特別是跟上節日、購買季與銷售檔期的風潮，更顯關鍵。

據《Digital 2022: TAIWAN》報告，台灣民眾上網時間從事的活動中，第一名是觀看影音內容，第二名即是查找資訊。在消費者旅程混沌、任何接觸點都可能是購買前哨站的現在，想要縮短消費者的購物旅程，網海中的任何接觸點都不能輕易放過，而垂直媒體對特定主題的專精與專業特性，使它們的接觸點具備極高戰略地位，能幫助品牌觸及對特定議題有高度興趣的目標受眾。其中，由女性媒體專業編輯製作的美妝大賞、保養品推薦、潮流穿搭、影視動態等專欄及影音內容，往往是女性消費者購買決策重要的參考來源。

OneAD公司表示，SuperView 為品牌集結豐富的女性媒體流量並透過數據打破藩籬，跨平台一網打盡時刻關注時尚潮流、美妝保養、娛樂影視的目標受眾。無論是精品品牌、美妝保養、流行服飾或戲劇電影產業，都能在消費者專注於影音內容的當下，透過串流內影音廣告傳遞最符合情緒與氛圍的訊息，成功進入購買決策的一環，有效推進消費旅程。

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