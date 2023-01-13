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NVIDIA以名為Retail AI的雲原生服務降低零售業者上架商品遭竊損失

聯合新聞網／ 楊又肇

NVIDIA宣布推出名為Retail AI的雲原生服務，其中藉由用於電腦視覺和智慧影像分析的NVIDIA Metropolis技術，結合影像識別技術降低零售業者上架商品遭竊形成損失。

依照美國零售聯合會與防損研究委員會所作統計，美國境內零售通路商品損耗有高達65%比例是因為竊盜，甚至全球零售產業更因竊盜問題產生約1000億美元金額損失，尤其在近年經濟因疫情影響產生不穩定情況下，零售通路商品遭竊情況也增加一倍，這也使得許多零售通路開始加強攝影監控等防範措施。

而NVIDIA提出的Retail AI雲原生服務，本身就是以Metropolis技術為基礎，並且結合NVIDIA過去就曾針對零售通路提出邊緣運算解決方案，透過微服務模組化特性，以及與標準化應用程式結合運作，即可實現商品即時識別、多鏡頭追蹤，以及店內人流分析等應用，背後訓練更可藉由NVIDIA Omniverse平台讓系統進行深度學習。

目前此項服務約可分辨數百種經常遭竊商品，並且透過多鏡頭追蹤與人流分析方式，判斷商品是否被人從架上取走，卻未依照正常購物情況放入購物車，或是持續拿在手上，而是直接放入個人背包，甚至在未結帳情況下直接離開賣場。

另外，透過EGX邊緣運算平台支撐店內攝影機對應的大量影像識別需求，甚至也能進一步串接背後來客數據分析，藉此判斷進入店內的男女性顧客比例、在店內停留位置熱點分佈，甚至對應停留時間與購買物品分析店內擺設是否應該作調整，或是什麼樣的情況容易吸引顧客購買動機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

竊盜

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