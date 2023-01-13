Intel推出原裝即可達6.0GHz運作時脈的第13代Core i9-13900KS處理器
Intel宣布推出第13代Core i9-13900KS處理器，並且將運作時脈一口氣提升至6.0GHz，標榜成為地表上最快的桌上型PC處理器。
第13代Core i9-13900KS處理器在原裝情況下，即可對應6.0GHz運作時脈，同時此不鎖頻設計，並且藉由混合架構對應全新效能表現，藉此滿足追求極致效能的遊戲玩家，以及效能愛好者使用需求。
此外，第13代Core i9-13900KS處理器搭載Thermal Velocity Boost與Adaptive Boost技術，藉此對應多核心加速，本身更搭載8個效能核心和16個效率核心，核心數量總計達24個，並且對應32執行緒、150W處理器基礎功耗，以及包含36MB Intel Smart Cache快取記憶體設計，另外也對應共計20條PCIe通道，其中包含16條PCIe 5.0與4條PCIe 4.0通道。
而記憶體部分，最高可支援DDR5 5600 MT/s，或是DDR4 3200 MT/s規格，晶片組則支援Intel Z790或Z690晶片組主機板。
第13代Core i9-13900KS處理器將從1月12日開始銷售，建議售價為699美元起跳，並且將透過Intel全球零售通路，或是配合Intel合作夥伴推出PC產品銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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