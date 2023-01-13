開車像螃蟹「橫著動」 最快2025年能實現

現代稍早在旗下電動車Ioniq 5展示其過去曾展示的車輪多角度轉動技術，讓車輛能直接像螃蟹橫行方式般移動。

此概念最早是在CES 2018期間以「e-Corner」名稱提出，並且在CES 2021期間展示相關概念實作設計，而此次則是透過Ioniq 5車款實際展示運作情況。

在現代的想法中，透過前後輪均可以多角度形式轉動，不僅能讓車輛四組輪子橫向轉動，甚至可以配合前後輪調整轉向，實現讓車輛原地轉向。

而這樣的設計，自然是讓車輛能有更豐富的移動能力，尤其在狹小路肩更能車輛以靈活形式進行路邊停靠，或是轉換行進方向，無須有太大轉向空間也能進行移動，同時也有利於車輛停放空間能有更大規劃彈性。

而從現代此次以實際車款實現此技術，未來更計畫在2025年推出車款即可實際搭載此技術設計，因此接下來應該可以看見更多車款會採用類似設計，藉此讓車輛運作、停放可以變得更加方便。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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