英國新法規定新成屋必須至少能對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求

英國政府公告新法，要求新成屋必須至少能對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求。

在此之前，英國政府已經確定將於2030年以前，讓英國境內對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設覆蓋率達100%。

依照英國數位、文化、媒體暨運動部公布基於《2010建築法規》提出的修訂條款，要求所有在英格蘭地區的新成屋，都必須具備至少gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求，藉此推廣更多藉由寬頻網路運作的數位服務普及化。

從相關數據顯示，英國境內約72%比例房屋具備gigabit等級傳輸頻寬網路鋪設規格，但仍有12%比例房屋無法享有寬頻網路服務，因此希望透過修訂後的新法，讓新成屋可以對應寬頻網路鋪設。

在新法規定中，房屋建商必須在2000英鎊成本 (約新台幣74000元)內於新建屋內提供對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設規格，其中包含相關管線，以及網路基地台配置。若建商無法在2000英鎊以內成本完成相關要求規格配置，則至少要能符合次高等級的網路基礎配置。

另外，在《電信基礎架構 (租賃財產)法案》 (TILPA)新規定裡，英國政府也規範英格蘭與威爾斯地區的房屋租客要求申請安裝寬頻網路服務時，房東將不得拒絕網路服務業者在其公寓、大樓安裝網路連接設備，藉此確保英國境內民眾得以使用寬頻網路服務權利，同時也能順利推動各類藉由寬頻網路運作的服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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