快訊

鬼太郎的心靈DNA：日本妖怪漫畫的誕生

獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回一個字

嗨喊6000元是天上掉下來的禮物 竹北人要「這樣花」

英國新法規定新成屋必須至少能對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求

聯合新聞網／ 楊又肇

英國政府公告新法，要求新成屋必須至少能對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求。

在此之前，英國政府已經確定將於2030年以前，讓英國境內對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設覆蓋率達100%。

依照英國數位、文化、媒體暨運動部公布基於《2010建築法規》提出的修訂條款，要求所有在英格蘭地區的新成屋，都必須具備至少gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設需求，藉此推廣更多藉由寬頻網路運作的數位服務普及化。

從相關數據顯示，英國境內約72%比例房屋具備gigabit等級傳輸頻寬網路鋪設規格，但仍有12%比例房屋無法享有寬頻網路服務，因此希望透過修訂後的新法，讓新成屋可以對應寬頻網路鋪設。

在新法規定中，房屋建商必須在2000英鎊成本 (約新台幣74000元)內於新建屋內提供對應gigabit等級傳輸頻寬的網路鋪設規格，其中包含相關管線，以及網路基地台配置。若建商無法在2000英鎊以內成本完成相關要求規格配置，則至少要能符合次高等級的網路基礎配置。

另外，在《電信基礎架構 (租賃財產)法案》 (TILPA)新規定裡，英國政府也規範英格蘭與威爾斯地區的房屋租客要求申請安裝寬頻網路服務時，房東將不得拒絕網路服務業者在其公寓、大樓安裝網路連接設備，藉此確保英國境內民眾得以使用寬頻網路服務權利，同時也能順利推動各類藉由寬頻網路運作的服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 公寓 房東

延伸閱讀

民生大亂！英果斷推新法「限6大行業罷工須維持基本服務」挨轟

日英簽協議 英軍可駐日本成歐洲首例

男人想要跑車的慾望跟GG大小有關？英國研究團隊證實了

黎智英案英相稱有權介入 中批干預

相關新聞

鎖定遊戲玩家族群 台灣大推「OP遊戲玩家套裝」

台灣大哥大（3045）搶攻影音、遊戲娛樂市場，去年宣布旗下新品牌「OP響樂生活」，日前推出「OP影音劇院套裝」，要讓娛樂...

蘋果App Store去年每週吸引超過6.5億名訪客 讓開發者們共賺3200億美元

蘋果稍早回顧過去一年以來的服務更新，其中包含App Store於每週在全球175個國家地區吸引超過6.5億名訪客，同時從2008年推出以來，已經讓全球開發者累積獲取超過3200億美元收入，同時也讓年度收益再創新高。

微軟打造「VALL-E」人工智慧語音模型 用3秒資料即可模擬真實人聲

微軟研究人員在一篇論文中描述名為「VALL-E」的人工智慧語音模型，標榜僅需3秒鐘長度的聲音資料，即可建立模擬聲音本人說話語調，甚至可以加入不同情緒時的說話方式，以及在不同房間等環境下的發聲效果。

「地表最多核心CPU」落伍了？英特爾賣永續、2招拚市占

處理器的競賽格局已改變，過去高喊地表最多核心數的場景將消失，隨「永續」議題抬頭，「客戶期望處理器能耗有所節制」半導體大廠...

演算法助違法關鍵字廣告？公平會不排除找Google說明

數位經濟時代來臨，Google等科技巨擘掌握市場影響力，是否影響競爭秩序備受關注。公平會委員會議今天臨時動議通過對Goo...

宏達電VIVE XR Elite搶眼 獲選為CES 2023最佳展品

宏達電HTC（2498）今（11）日宣布VIVE XR Elite在CES 2023（美國消費電子展）上大放異彩，獲得如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。