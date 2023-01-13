《怒海戰記》遊戲再微調 延後上市時間曝光
去年9月底才宣布將延後至今年3月上市的《怒海戰記》，稍早再度由Ubisoft證實將再次延後至2023財年以後，亦即上市時間將可能變成最快在今年4月推出，或是最晚延至明年3月才會上市。
而Ubisoft的說法，則是強調在多次延後的調整中，已經讓遊戲有令人印象深刻的改進，接下來準備向玩家提供的測試遊玩內容將能直接感受遊戲前後變化。同時，Ubisoft也說明為了讓玩家有更進一步的遊玩反饋，以及有充足時間進行調整，因此決定再次延後《怒海戰記》上市時間。
另外，Ubisoft也基於《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》，以及《舞力全開2023》上市之後的銷售表現不如預期，加上市場經濟不確定性，導致遊戲市場消費支出比重趨緩，因此將上一記得財報預測從原本的8.3億歐元調降為7.25億歐元，同時全年度的財報獲利也從10%成長幅度改為下降10%。
至於在遊戲內容發展部分，Ubisoft日前確定將取消三款尚未公布遊戲作品，而更早之前則是確定取消四款尚未公布遊戲後續開發，強調將會進行特定目的的組織重組，並且拆分非核心資產，同時也會進行常規性的裁員，未來遊戲發展則會回歸將重心放在長年發展的招牌遊戲，例如《刺客教條》、《虹彩六號》等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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