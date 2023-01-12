NEC在台推出Sharp NEC Display Solutions E系列產品 以模組化形式拼成大尺寸顯示牆
NEC台灣宣布在台推出採用直視發光二極體 (dvLED)顯示面板的Sharp NEC Display Solutions E系列產品，提供1.2mm至2.5mm的像素間距，並且透過模組化拼接方式對應不同尺寸的數位電子看板使用需求。
相較使用單一LCD顯示器的解決方案，dvLED拼接顯示牆可以提供更大、更明亮的影像顯示效果，並且能藉由模組化拼接模式對應更靈活配置，同時透過無縫拼接成連續畫面。
E系列產品提供高亮度的dvLED面板，亮度範圍涵蓋600 cd/m2至1000 cd/m2，像素間距最小則可達1.2mm，適用於室內場合，並且適合用於汰換老舊投影顯示牆，或是傳統LCD拼接顯示牆。
和FA/FE系列一樣，E系列產品以套件方式提供各種常用尺寸，包括建置LED顯示牆所需的一切配件，同時因為影像亮度優於LCD顯示器與投影機，因此E系列產品可以用於明亮的環境，例如有窗戶與日光照射的會議室，不會像投影機影像會因為日光等因素顯得變淡，並且適合企業、教育機構與宗教場所使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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