蘋果App Store去年每週吸引超過6.5億名訪客 讓開發者們共賺3200億美元

蘋果稍早回顧過去一年以來的服務更新，其中包含App Store於每週在全球175個國家地區吸引超過6.5億名訪客，同時從2008年推出以來，已經讓全球開發者累積獲取超過3200億美元收入，同時也讓年度收益再創新高。

同時，蘋果也強調新推出的app與遊戲更創造全新互動交流方式，例如《BeReal》深化親友之間的真誠人際交流，而《Apex 英雄M》更以快節奏生存競技遊戲形式吸引眾多iPhone用戶遊玩，《Dot’s Home》則透過發人深省的互動內容，運用程式編輯的力量發揮文化影響力。

另外，App Store訂閱內容更推動超過9億美元的付費金額，並且透過付費訂閱使用模式，讓使用者能持續使用最新服務內容。其中包含Apple Arcade、Apple Music均吸引眾多用戶訂閱，前者目前收錄超過200款遊戲內容，後者更收錄超過1億首歌曲，更加入提供空間音訊沉浸聽感。

而包含Apple Podcast、Shazam、Apple TV+，以及從去年以《週五晚間棒球》 (Friday Night Baseball)節目正式加入體育賽事直播服務，以及後續與職業足球大聯盟建立長達10年合作，更讓蘋果佈局全新市場發展。此外，從iOS 16.2版本開始，Apple TV app 的「即時動態」功能將可讓使用者能在「鎖定畫面」，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的動態島介面上，藉此關注特定聯盟中最喜愛隊伍的即時比分。

至於Apple One則是透過單一方案，並且能以更加實惠訂閱價格取得蘋果諸多服務，方案內容包括Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade，以及iCloud+服務。

其他功能部分，則包含全新設計的蘋果地圖服務，分別加入更精確的導航功能、更豐富的細節，以及「環視」和「自然語言指引」等功能，去年已經開始在包括法國、德國、以色列、紐西蘭、新加坡等全球額外13個國家地區推出，而3D城市體驗則已經在亞特蘭大、芝加哥、邁阿密、蒙特婁、拉斯維加斯、西雅圖、多倫多和溫哥華等特定城市提供。

在iOS 16版本更新中，蘋果地圖更推出多點路線規劃功能，並且加強大眾運輸資訊更新，讓使用者能輕鬆查看行程費用、將交通卡新增至錢包，並且提供查看餘額及加值交通卡功能，讓所有功能都能在蘋果地圖內完成，而美國各地的使用者更可在蘋果地圖查詢自行車道及其他適合騎乘自行車路線，並且提供詳細、逐向的騎乘指南。

Apple Pay服務更從iOS 16加入訂單追蹤功能，同時Apple Pay服務更已經在全球70個國家地區提供，並且與超過1萬家銀行業者與系統夥伴合作，並且能在超過數百萬家商家通路使用，目前更針對業者推出Tap to Pay on iPhone功能，讓美國境內業者能直接以iPhone作為收款工具。

另外，錢包功能更在美國境內亞利桑那州、科羅拉多州和馬里蘭州增加數位駕照與身分證功能，未來更計畫在更多州推行，並且能透過訊息、郵件等方式，藉由加密方式分享密鑰，甚至在去年內於美國及加拿大透過錢包使用NFC票券比例也比去年增長將近2倍。

至於在iCloud服務方面，蘋果除了在去年增加iCloud共享照片圖庫功能，方便家庭成員更容易彼此分享、共用照片內容，更強調在iCloud隱私保護功能做了諸多強化，其中包含開啟雙重認證保護，以及進階資料保護功能，透過端點加密方式確保資料安全。

而在iCloud+服務則可增加私密轉送等加值服務，另外也提供隱藏電子郵件功能，讓使用者能以隨機生成的電子郵件將內容轉至個人真實郵件信箱，藉此達成保護效果，另外也能在iCloud郵件服務自訂電子郵件網域，並且擴大HomeKit安全錄影支援範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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