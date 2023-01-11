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美光針對資料中心推出高效能9400 NVMe SSD 對應嚴苛工作負載及高效能運算需求

聯合新聞網／ 楊又肇

美光宣布針對資料中心推出高效能9400 NVMe SSD，藉此對應嚴苛工作負載，同時提供充足效能與容量表現，藉此對應人工智慧訓練、機器學習與高效能運算需求。

9400 NVMe SSD提供高達30.72 TB儲存容量，以及每秒讀寫次數 (IOPS)相比前一代產品提升77%效能表現，成為全球速度最快的PCIe Gen4資料中心等級U.3規格SSD。

由於單組9400 NVMe SSD即可達上一代產品兩倍儲存空間，意味伺服器僅需原本一半數量即可對應相同容量儲存需求，同時也能降低整體電力損耗，以及硬體建置與維護成本。此外，美光更強調9400 NVMe SSD相比同級競爭產品可在90%讀取與10%寫入工作負載中，每秒讀寫次數約提升71%，約超過100萬次，而在70%讀取與30%寫入工作負載中，每秒讀寫次數則提升69%，超過94萬次。

工作負載效能與能源消耗量是資料中心營運業者的主要考量。更高的能源效率意味著消耗相同的能源可完成更多的工作量。美光9400 NVMe SSD每瓦每秒讀寫次數約提升77%，不僅降低功耗，更能減少營運費用、碳足跡和對環境的影響。

另外，由於採U.3尺寸設計，同時向下相容U.2插槽，並且提供從6.4 TB到30.72 TB的容量選擇，藉此提供更具能源效率的儲存裝置佈署彈性，同時確保其工作負載與效能、容量和耐用性具備最佳彈性的組合匹配。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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