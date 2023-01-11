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傳英國首相已經與Softbank進行重新討論讓Arm在倫敦掛牌上市事宜

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，英國首相Rishi Sunak已經就Arm重新在英國倫敦證券交易所掛牌上市，著手與Softbank進行重新討論。

依照英國衛報報導指出，Rishi Sunak近期已經與Arm執行長Rene Haas進行洽談，討論Arm在倫敦證券交易所掛牌上市的可能性，而Softbank創辦人孫正義也透過線上視訊方式參與相關討論。

在此之前，隨著前英國首相Boris Johnson請辭，加上包含投資部長Lord Gerry Grimstone、數位部長Chris Philp等多名內閣成員也接連請辭，使得Softbank放緩在英國掛牌上市的想法。另一方面，Softbank似乎也考量分別在美國紐約、英國倫敦兩地掛牌上市，將形成更大成本開銷，同時相關作業也會變得更複雜，加上Arm多數客戶都是在美國，因此有意著重讓Arm在美國掛牌上市。

不過，目前Arm尚未決定選擇在何處掛牌上市，而基於全球市場經濟不確定性，Arm公開募股上市計畫可能被延後至2023年稍晚時候。

目前Softbank希望能透過Arm爭取至少達600億美元的市場估值，主要反應NVIDIA先前原訂以400億美元收購Arm，後續則因NVIDIA股票市值增長，使得實際收購金額相對增加至660億美元，而在2016年宣布收購Arm時所花費金額為320億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 美國 倫敦

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