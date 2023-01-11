傳英國首相已經與Softbank進行重新討論讓Arm在倫敦掛牌上市事宜
相關消息指稱，英國首相Rishi Sunak已經就Arm重新在英國倫敦證券交易所掛牌上市，著手與Softbank進行重新討論。
依照英國衛報報導指出，Rishi Sunak近期已經與Arm執行長Rene Haas進行洽談，討論Arm在倫敦證券交易所掛牌上市的可能性，而Softbank創辦人孫正義也透過線上視訊方式參與相關討論。
在此之前，隨著前英國首相Boris Johnson請辭，加上包含投資部長Lord Gerry Grimstone、數位部長Chris Philp等多名內閣成員也接連請辭，使得Softbank放緩在英國掛牌上市的想法。另一方面，Softbank似乎也考量分別在美國紐約、英國倫敦兩地掛牌上市，將形成更大成本開銷，同時相關作業也會變得更複雜，加上Arm多數客戶都是在美國，因此有意著重讓Arm在美國掛牌上市。
不過，目前Arm尚未決定選擇在何處掛牌上市，而基於全球市場經濟不確定性，Arm公開募股上市計畫可能被延後至2023年稍晚時候。
目前Softbank希望能透過Arm爭取至少達600億美元的市場估值，主要反應NVIDIA先前原訂以400億美元收購Arm，後續則因NVIDIA股票市值增長，使得實際收購金額相對增加至660億美元，而在2016年宣布收購Arm時所花費金額為320億美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【必學】2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年
📢 【懶人包】即刻開放！《英雄聯盟LOL》終結G社轉蛋歪風 解放510造型、轉移帳號、獎勵與聯盟幣調整一次看
📢 蘋果最大改款一年就在2023！外媒曝3場發表會日期 最大咖產品6月登場
📢 【話題】3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
📢 【周報】iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測驚動果粉：關閉功能更嚇人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言