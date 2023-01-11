Qualcomm「Snapdragon Satellite衛星呼救方案」 盼建構完整雙向通訊服務

在此次CES 2023期間，Qualcomm實際展示名為Snapdragon Satellite的衛星緊急呼救解決方案，其中以結合自有Snapdragon X70連網通訊晶片，並且與衛星通訊業者Iridium，以及Garmin的inReach衛星服務合作，相比蘋果僅與GlobalStar衛星通訊業者合作，並且在iPhone 14系列機種提供的衛星緊急呼救功能，顯然能提供更完整的應用服務。

不過，Qualcomm也說明Snapdragon Satellite的應用設計，涉及硬體規格上的差異，因此既有Snapdragon X70連網通訊晶片並未支援此項功能，意味去年底推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器無法透過OA韌體更新方式升級，可能僅在今年下半年預計推出的Snapdragon 8+ Gen 2處理器才會採用，甚至可能是以付費選配形式提供使用，但也有可能以獨立設計方案形式用於終端產品。

在使用功能上，Snapdragon Satellite的使用模式與蘋果提出方案並沒有太大差異，但Qualcomm分別與Iridium及Garmin合作，主要可透過Iridium先後發射的66枚衛星構成Iridium NEXT網路，提供352Kbps傳輸速度的上下行連線服務，未來更陸續計畫升級至1.4Mbps傳輸速度規格，因此未來除了可透過衛星訊號傳遞緊急呼救訊息，還能透過衛星訊號傳遞更多資訊內容。

而目前在Snapdragon Satellite應用設計加入140字元內容長度限制，主要是避免此項服務被他人濫用，導致影響有實際呼救需求的使用權益。

除了與Iridium合作，與Garmin合作其inReach衛星服務更是作為緊急呼救的備援方案，並且可透過介面互動方式送出呼救訊息，同時也能傳送呼救地點的經緯度資訊，相比蘋果目前僅與GlobalStar合作，Qualcomm預期將能提供更完整的衛星緊急呼救服務。

以目前Qualcomm提出的Snapdragon Satellite應用設計，Qualcomm就像是中間負責銜接服務的人，提出相關解決方案，讓手機品牌業者自行決定是否額外採用此項功能，但先決條件顯然就是必須採用Snapdragon處理器。

從Qualcomm立場來看，Snapdragon Satellite應用設計並非僅聚焦在緊急呼救需求，未來更希望能成為藉由衛星通訊作為偏遠地帶通訊不佳的輔助方案，甚至未來也能藉由衛星通訊作為智慧車輛、物聯網裝置連接管道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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