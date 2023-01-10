英國競爭與市場管理局 延後公布微軟收購動視暴雪的最終調查結果
英國競爭與市場管理局 (CMA)稍早宣布，將延後公布針對微軟收購動視暴雪的最終調查結果，預期要等到今年4月26日才會正式對外公布。
在原訂時間中，英國競爭與市場管理局將會在今年3月1日公布調查結果，但稍早卻表示基於特定原因考量，將延後對外公布調查結果時間。
依照英國競爭與市場管理局說明，此次決定延後公布時間，主因在於調查小組發現在微軟收購動視暴雪的交易案中，涉及龐大資訊量與複雜性，因此需要更多時間整理相關證據，以及來自微軟、動視暴雪等第一方與第三方證詞，藉此在適當時間對外公布完整調查結果。
而在此之前，英國競爭與市場管理局在收到約2100封以電子郵件形式呈現的民眾意見中，約75%比例民眾支持微軟收購動視暴雪，僅約25%比例持反對意見。
其中，支持微軟收購動視暴雪的看法認為，此筆交易將有助於微軟與Sony旗下PlayStation，以及任天堂在遊戲市場抗衡。而不少人也認為從《Minecraft》開發商Mojang Studios被微軟收購後，遊戲內容依然維持在不同平台發行使用情況，認為微軟會比照先前承諾維持動視暴雪旗下遊戲繼續在不同平台發行。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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