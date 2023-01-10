快訊

早晨財經速解讀／漲過頭？Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂

大陸高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要「這時間」之後

給你錢趕快拍！歐美影視業的「公共資金」補貼

英國競爭與市場管理局 延後公布微軟收購動視暴雪的最終調查結果

聯合新聞網／ 楊又肇

英國競爭與市場管理局 (CMA)稍早宣布，將延後公布針對微軟收購動視暴雪的最終調查結果，預期要等到今年4月26日才會正式對外公布。

在原訂時間中，英國競爭與市場管理局將會在今年3月1日公布調查結果，但稍早卻表示基於特定原因考量，將延後對外公布調查結果時間。

依照英國競爭與市場管理局說明，此次決定延後公布時間，主因在於調查小組發現在微軟收購動視暴雪的交易案中，涉及龐大資訊量與複雜性，因此需要更多時間整理相關證據，以及來自微軟、動視暴雪等第一方與第三方證詞，藉此在適當時間對外公布完整調查結果。

而在此之前，英國競爭與市場管理局在收到約2100封以電子郵件形式呈現的民眾意見中，約75%比例民眾支持微軟收購動視暴雪，僅約25%比例持反對意見。

其中，支持微軟收購動視暴雪的看法認為，此筆交易將有助於微軟與Sony旗下PlayStation，以及任天堂在遊戲市場抗衡。而不少人也認為從《Minecraft》開發商Mojang Studios被微軟收購後，遊戲內容依然維持在不同平台發行使用情況，認為微軟會比照先前承諾維持動視暴雪旗下遊戲繼續在不同平台發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 英國 任天堂

延伸閱讀

英國擬禁用一次性塑膠餐具 每年可減少50億件垃圾

歐盟禁一次性塑膠 英國決加速跟進

準備好了！英國首度發射衛星 由波音747噴射機在高空發射火箭

【專家之眼】英國的今天，台灣的明天：損不足以奉有餘

相關新聞

3C業者逆向操作開賣「不幸福袋」被瘋搶 他開箱見1物：賺爛了

「不幸」也有人搶著要！一間日本3C產品專賣店每年都會販售「不幸福袋」，裡面裝有各種廢到不行、根本不會想要的奇葩商品，未料業者逆向操作的銷售策略吸引大批消費者買單。

蘋果混合實境頭戴裝置來了？傳最快今年第一季亮相、這時間上市

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果傳聞許久的混合實鏡頭戴裝置，最快會在今年第一季內公布，而預計會在今年度的WWDC 2023期間公布相關軟體應用內容，實際上市時間也曝光。

小米也要出電動車？最快2024、2025各出一台新車尬Tesla

從日前微博傳出消息，小米預計會有兩款不同定位車款準備推出，其中一款代號為「Modena」的車款最快會在2024年初推出，將鎖定與Tesla Model 3同級車款競爭，而另一款以「Le Mans」為代號車款，則是會在2025年推出，採用與「Modena」相同底盤設計，但電動馬達數量將會增加至3組，藉此提高車輛行進動力表現。

蘋果2025年將棄博通關鍵晶片 改用自家晶片

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司想讓旗下裝置改用自家晶片的努力，包括在2025年棄用一個博通（Broadcom）供應的...

AI律師幫打官司不是夢 將提供學費減免、離婚證明等多元服務

當前人工智慧技術將在法律界產生重大突破，一家公司聲稱他們研發的AI機器人將在法庭審判中發揮重要作用，並成為第一個在法庭上為被告辯護的AI律師。雜誌「新科學人（New Scientist）」也分享了這一消息，文中說明此人工智慧將存在於被告的手機中，機器人會在法庭上旁聽訴訟，然後通過耳機向被告提供建議。

宏碁第二屆Predator League虛擬賽車聯賽 冠軍出爐

宏碁（2353）第二屆「2022 Predator League 虛擬賽車聯賽」來自全台共75名官方認證的正式電子虛擬賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。