矽谷著名投資人透露Starlink有可能會在今年申請公開募股上市

前Facebook主管、矽谷著名投資人Chamath Palihapitiya指稱，Elon Musk的SpaceX旗下Starlink有可能會在今年申請公開募股上市，藉此獲取必要的財務發展彈性。

依照Chamath Palihapitiya說法，Starlink將比原先預期時間提前申請上市，並且將藉由與特殊目的收購公司 (SPAC)合併加快上市時間，進而藉由公開募股上市爭取更多投資金額，以利維持其財務發展彈性。

同時，Chamath Palihapitiya更透露Elon Musk過去就曾提及取得貸款的困難與風險，因此計畫藉由公開募股上市爭取龐大資金，進而讓Starlink項目能繼續維持發展。

但若Starlink最終申請掛牌上市，意味將從SpaceX拆分獨立成為全新事業體。不過，Elon Musk在去年春季舉辦的SpaceX內部會議中表示，Starlink至少仍需3-4年左右時間才會上市，因此Starlink是否會像Chamath Palihapitiya看法選在今年掛牌上市，顯然仍有變數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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