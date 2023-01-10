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小米也要出電動車？最快2024、2025各出一台新車尬Tesla

聯合新聞網／ 楊又肇

從日前微博傳出消息，小米預計會有兩款不同定位車款準備推出，其中一款代號為「Modena」的車款最快會在2024年初推出，將鎖定與Tesla Model 3同級車款競爭，而另一款以「Le Mans」為代號車款，則是會在2025年推出，採用與「Modena」相同底盤設計，但電動馬達數量將會增加至3組，藉此提高車輛行進動力表現。

而相關消息指出，代號「Modena」車款將區分基礎版與進階版設計，前者售價將介於人民幣26萬元至30萬元之間，而後者售價則會定在人民幣35萬元以上，兩種車款都會採用Qualcomm Snapdragon智慧座艙設計。

不過，基礎版會採用主流400V供電平台設計，搭配使用比亞迪磷酸鐵鋰電池系統，並且採用德國大陸集團 (Continental)提供智慧車輛感測元件解決方案，其中包含採用5組毫米波雷達與1組用於電腦視覺判斷的感測相機元件。至於進階版則會採用800V供電平台設計，並且使用寧德時代打造的高密度麒麟電池，另外則會採用NVIDIA DRIVE Orin，搭配光達系統與小米自有演算法構成的進階車輛系統。

若沒意外的話，「Modena」基礎版將會鎖定Tesla Model 3同級車款競爭，而進階版則會鎖定中國小鵬汽車P7等級車款競爭，至於代號「Le Mans」為代號車款則預計在2025年問世，並且搭配更高電動馬達系統。

在此之前，雷軍表示在自動駕駛項目第一期研發階段已經投入人民幣33億元，專責研發的團隊人數規模也超過500人，甚至包含小米人工智慧實驗室、小愛同學研發團隊、小米手機相機部門團隊成員都提供相關協助，因此實際參與自動駕駛技術研發人數其實更多。

接下來的規劃中，小米計畫透過140輛測試車在中國境內進行測試，並且計畫在2024年躋身業界前列陣營。同時，雷軍也說明未來不會再針對業界猜測進行直接回應，將把重心放在自動駕駛等技術發展為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

團隊 人民幣

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