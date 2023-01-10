亞馬遜宣布向更多第三方開發者提供其Sidewalk物聯網連接技術

亞馬遜宣布，將向第三方開發者開放使用其自2019年宣布推出的低頻段、長距離物聯網連接技術Sidewalk。

Sidewalk與蘋果尋找功能採用相似技術，其中透過900MHz連接頻段，配合藍牙技術規範串接各個智慧連網裝置，最長連接距離約可在1.6公里左右。若定位物品附近有具備連網、可透過藍牙方式連接的亞馬遜裝置，例如Echo智慧喇叭，就能快速精準定位特定物品所在位置，並且能透過微量Wi-Fi訊號連接上網。

此項技術先前就已經宣布與Tile等第三方業者合作，讓更多物聯網裝置可以透過Sidewalk技術連接，並且彼此建立定位資訊。此次在CES 2023期間宣布向更多第三方開發者提供使用，藉此讓Sidewalk技術能有更多元應用。

而依照亞馬遜說明，Sidewalk技術並非僅能用於定位物品位置，更可藉由低流量通訊方式傳遞物聯網裝置資料，例如New Cosmos USA公司便將旗下天然氣偵測元件DeNova Detect接上Sidewalk網路，即可在Wi-Fi、行動網路難以覆蓋的偏遠地區，依然可以透過Sidewalk連接技術即時檢測是否有天然氣外洩情況。

另一家名為Browan的業者，同樣也是串接Sidewalk網路，讓感測元件可以用於偵測是否有漏水，或是二氧化碳濃度變高情況，而Meshify則是利用Sidewalk網路建立偵測低溫警報系統，讓使用者能更容易留意氣溫變化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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