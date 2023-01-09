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OneAD與愛爾達聯手 SuperView串流影音廣告進攻體育迷的心

聯合新聞網／ 台北訊

圖片提供／OneAD
圖片提供／OneAD

2022 年卡達世足賽最終戰阿根廷對法國 3：3 的 PK 大戰，當梅西（Lionel Messi）點球射門的那一霎那，你是否也正看著愛爾達體育台的轉播與全世界的球迷一起祈禱、尖叫、喜極而泣？OneAD 串流影音廣告服務旗下 SuperView 與百家指標性媒體和 OTT 平台合作，包含 CATCHPLAY+、巴哈姆特動畫瘋、Yahoo TV 等，為現行市場上 Instream 廣告流量種類最齊全的串流影音廣告平台。本（12）月更宣布與台灣運動轉播第一品牌愛爾達強強聯手，為廣告主抓住台灣最優質、含金量超高的超級體育迷的心。

隨著第三方 Cookie 逐漸退場，如何分析與運用數據高效與消費者溝通更顯重要，而主題分明的垂直媒體環境，往往能為品牌觸及輪廓明確、興趣議題黏著度高的目標受眾。不過消費者不會只停留在單一平台、高度感興趣的議題可能也不只一項，除了善用垂直媒體的優勢，品牌也需要跨網布局，才能隨時隨地、任時時刻刷足存在感，在資訊爆炸的網路環境持續加深目標受眾對品牌與產品的記憶度。

OneAD SuperView指出，媒體合作包含追劇娛樂、體育賽事、動漫、新聞議題、社群部落格、商業理財、綜合資訊等多元熱門主題，為不同產業廣告提供優質媒體環境及受眾觸及機會。搭配使用覆蓋台灣 2051 萬不重複受眾的 OneDATA 數據庫，SuperView 能跨越各平台與媒體間的圍牆，讓品牌享有一站購足媒體氛圍、數據鎖定一致成效檢視統一的便捷；廣告活動期間收集到的寶貴數據也能跨渠道再運用，無論是串流內影音廣告還是 Rich Media 影音廣告皆暢行無阻，為每一次的廣告活動持續加分。

愛爾達體育台轉播的熱門內容有奧運、世足賽、歐冠、NBA 籃球、MLB 棒球、中華職棒、BWF 羽球、法國網球公開賽...等國內外超高關注度賽事，此次世足賽 OneAD SuperView 與愛爾達合作，為品牌客戶創造可略過型影片廣告完整觀看率高於產業平均 25% 的精彩表現，未來亦將持續合作重量級經典體育賽事，為品牌抓住每一次的黃金溝通時機。

SuperView表示，將持續與更多優質 OTT（over-the -top）夥伴合作，成就品牌串流內影音廣告佈局，在競爭激烈的市場獲取最多與消費者溝通的機會，累積品牌好感轉化銷售商機。

世足賽 串流影音 OTT

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