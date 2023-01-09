AI律師幫打官司不是夢 將提供學費減免、離婚證明等多元服務
當前人工智慧技術將在法律界產生重大突破，一家公司聲稱他們研發的AI機器人將在法庭審判中發揮重要作用，並成為第一個在法庭上為被告辯護的AI律師。雜誌「新科學人（New Scientist）」也分享了這一消息，文中說明此人工智慧將存在於被告的手機中，機器人會在法庭上旁聽訴訟，然後通過耳機向被告提供建議。
據太陽報（The Sun）報導，近期一家名為「DoNotPay」的公司宣稱開發出具突破性的人工智慧，該公司由Joshua Browder創建，並自詡為「世界上第一位機器人律師」，更稱DoNotPay的應用程式（App）是世界上首個機器人律師的家。
實際上，他們最初設計的聊天機器人只是為了對付停車罰單而設計，但如今已經擴展到其他諸多服務，包含解釋許多複雜的法律話題，例如大學學費减免、幫助用戶支付帳單和房租、為離婚證明提供便利等等。此外，人工智慧機器人還會建議一些更複雜的事情，比如創建假電話和信用卡號碼，以幫助用戶避免支付額外費用和過濾垃圾郵件。
不過此App是一項訂閱服務，每年收費36美元（約1,098元新台幣），預計將在2月舉行第一次人工智慧庭審測試，具體日期和地點等細節則受到該Ａpp的保護。雖然人工智慧機器人律師絕對是一項實驗，且給被告帶來一定程度的風險，但它為人工智慧的未來應用開啟了一扇有趣的大門。
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