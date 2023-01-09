3C業者逆向操作開賣「不幸福袋」被瘋搶 他開箱見1物：賺爛了
「不幸」也有人搶著要！一間日本3C產品專賣店每年都會販售「不幸福袋」，裡面裝有各種廢到不行、根本不會想要的奇葩商品，未料業者逆向操作的銷售策略吸引大批消費者買單。
日本一家以販售二手3C產品聞名的專賣店「けっこう安い」在今年1月3日開賣「不幸福袋」，每家分店限量50份，每份售價2023日圓（約台幣470元），且業者限定每人限購一份，貼心公告想讓每位消費者都能如願買到。
業者逆向操作在「不幸福袋」裡裝著各種廢到不行的3C產品，未料還是有大批消費者捧場買單，位在大阪市浪速區的一家分店在開賣短短6分鐘就宣告售罄。
一位網友就分享他的弟弟開箱「不幸福袋」，內容物包含LED燈、手機螢幕保護貼、螢幕支架、珪藻土吸水地墊等，讓他忍不住笑虧「沒有一件東西可以用啊！」不過這些物品「未必是廢物」，只是消費者花錢買了福袋抽到後並不會感到驚喜。
弟が毎年恒例の不幸袋を買ってきました。— Ripple (@ripple_39) 2023年1月2日
使えそうなものが全く入ってなくて笑えました😂#不幸袋 pic.twitter.com/guD5QfWHKY
不過，另一位網友則分享自己抽到的「不幸福袋」根本幸福到爆炸，他以每袋470元台幣的價格抽中一台電池健康度100%的iPhone 8，雖然手機螢幕上有不少刮痕，但他以超便宜價格入手iPhone 8還是大賺，以容量64GB的二手iPhone 8市售價值22,800日元（約台幣5280元）來換算，這名幸運網友倒賺至少11倍。
イオシス大須不幸袋、並ばずのんびり行っても買えて、中身も大満足😄— のんた (@nontadesu123) 2023年1月3日
二つ買ってお決まりのの20インチメモパッドとACアダプタ複数個とiPhone8バッテリー100%画面傷、mi115g special edition wi-fi不可その他問題なし#福袋2023 #ジャンク福袋 #不幸袋#イオシス #大須 pic.twitter.com/nKmLq5Nl2n
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