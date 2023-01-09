蘋果混合實境頭戴裝置來了？傳最快今年第一季亮相、這時間上市

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果傳聞許久的混合實鏡頭戴裝置，最快會在今年第一季內公布，而預計會在今年度的WWDC 2023期間公布相關軟體應用內容，實際上市時間也曝光。

在此之前，市場已經有消息指稱蘋果混合實境頭戴裝置將以「Reality Pro」為稱，對應使用的作業系統則會以「xrOS」命名，但目前蘋果方面並未對此作任何回應。

而從相關說法表示，蘋果此款混合實境頭戴裝置並非針對一般消費市場打造，而是針對企業或特定領域用途設計，因此整體造價可能不是一般消費者能輕易負擔。若沒意外的話，此款頭戴裝置最快會在今年第一季公布消息，並且在WWDC 2023期間與開發者溝通相關應用可能，預計在今年秋季進入市場，同時也會伴隨首波應用內容與服務銷售。

除了蘋果，包含HTC、Meta等業者都已經陸續推出多款虛擬實境、混合實鏡頭戴裝置，而Qualcomm更針對混合實境與擴增實境裝置設計需求提供多款參考方案，更強調看好混合實境等應用模式，將會是下一個發展趨勢。

至於蘋果方面雖然始終未對虛擬視覺應用作正面表態，但從過往曾經針對虛擬實境應用內容設計提供相關解決方案，同時也著重ARKit應用設計，顯見蘋果對於此類技術應用發展看好，而接下來即將推出的混合實境頭戴裝置，預期將結合蘋果對於虛擬視覺技術應用發展的看法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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