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切割馬雲！螞蟻集團公告管理層不再具備阿里巴巴合夥人身分

聯合新聞網／ 楊又肇

過去因母公司阿里巴巴集團創辦人馬雲批評中國金融監管，導致螞蟻集團曾計畫進行的「全球最大規模IPO」暫緩，後續更面臨一連串整改，而阿里巴巴也遭立案調查，並且遭罰。而在稍早對外聲明中，螞蟻集團表示管理層不再具備阿里巴巴合夥人身分，意味螞蟻集團將徹底與阿里巴巴切割，同時不再由馬雲擔任實際控制人。

在螞蟻集團稍早於官網公布「關於持續完善公司治理的公告」內容，聲明其管理層不再具備阿里巴巴合夥人身分，藉此加強與阿里巴巴集團關係切割。

而在公告之前，馬雲持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司約34%股權，而螞蟻集團高層如井賢棟、胡曉明及蔣芳則分別持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司各約22%股權，意味馬雲可藉由控制雲鉑投資股東會，藉此間接控制螞蟻集團超過53.46%股權的表決權，進而成為螞蟻集團背後實際控制人。

不過，在此次對外公告之後，螞蟻集團將與阿里巴巴集團關係作明顯切割，而從2021年以來則是持續調整公司管理模式，目前在8名董事會成員中設立4名獨立董事，並且下設6個專門委員會，未來將增設第5名獨立董事，藉此讓董事會中獨立董事成員人數過半。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螞蟻 阿里巴巴集團

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