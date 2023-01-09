觀點／通用物聯網規範Matter進入發展元年 但背後仍充滿業者較勁火花

去年由連接標準聯盟 (CSA)公布第一版技術規範，包含三星、Google、亞馬遜在內業者均宣布將使旗下連網裝置支援Matter協議，今年在CES 2023更有眾多業者宣布其產品加入支援此項協議，但在看似一切平和發展的背後，似乎可能仍存在各家較勁情況。

就筆者實際走訪此次在CES 2023期間參展的Yeelight、Tuya，以及包含藉由Tapo品牌進軍智慧家庭市場的TP-Link在內業者，可以發現雖然許多業者均加入採用Matter協議，並且看好彼此互通連接所能帶動發展利益，但實際上對於開放的心態仍有所保留。

從連接標準聯盟公布第一版技術標準規範來看，整體上相對寬鬆，僅要求加入聯盟的業者，必須使其物聯網產品能被其他裝置連接開啟或關閉，作為最基本要求。

雖然許多物聯網裝置僅需能實現跨平台開啟、關閉就已經足夠，但許多物聯網裝置其實還需要更進一步的條件控制功能，例如室內環境過於乾燥時，自動開啟加濕器，或是在很晚回到家時，能將開啟燈光照明效果放緩，避免太亮造成刺眼感。

但這樣的設計，其實就必須各品牌業者針對其物聯網裝置進行細部設定，並且配合軟體進行控制，因此並非僅只是透過單純開啟或關閉那樣簡單。

而從不少業者雖然都表明加入Matter連接協議，但實際上對於要開放多少應用功能，實際上還是處於觀望階段，畢竟一旦自己將產品所有功能開放，卻發現競爭對手僅提供基本功能，可能就會處於吃虧情況，因此多數加入Matter連接規範的物聯網裝置業者，依然在功能開放多寡有所保留。

因此從目前公布第一版規範來看，比較能滿足消費市場需求的，應該是能實現不同品牌裝置間控制開關，但是要能進一步控制不同品牌裝置的細部功能，恐怕還是要看日後品牌業者們的心態，或是連接標準聯盟是否以更強硬態度要求所有加入聯盟業者配合開放。

只是功能開放多寡仍會牽涉到彼此市場商業利益，例如希望建構自有物聯網市場規模的小米、亞馬遜與蘋果，恐怕在初期就不會願意開放所有應用功能，而諸如Yeelight、Tuya等品牌業者也可能顧及本身市場發展，恐怕也僅會提供基本應用功能，藉此符合跨品牌裝置連動的最基本條件。

即便像三星與Arçelik A.Ş.、伊萊克斯集團等品牌共同組成，以跨品牌連網家電相容互動為目標所制訂的HCA介面規範，即便能夠以C2C雲端對接方式，讓不同品牌家電裝置能以雲端平台作為中介，藉此相容控制不同品牌家電對應功能，但能夠使用哪些功能仍取決各品牌實際開放意願，以各品牌業者初期心態來看，恐怕也是觀望居多。

不過，相比過往各品牌各自發展，加上僅能依循主要物聯網平台制訂規格打造產品，即便產品本身能同時相容兩種以上連接規範，在實際使用卻僅能以其中一個規範為主的情況，在目前Matter連接規範要求之下，至少已經能輕易實現跨品牌、跨連接規範互通使用目標。

同時，在許多物聯網裝置使用情況，例如一般室內照明使用的燈泡、各類電器開關等，多半只要能在符合特定條件下，自動完成開啟、關閉，或是能遠距控制，多半就已經符合使用者實際需求，因此Matter規範應用產品問世依然能為使用者帶來不少便利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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