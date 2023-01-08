家庭連接聯盟公布首版HCA介面規範 將C2C雲端對接方式成為正式標準

由三星與Arçelik A.Ş.、伊萊克斯集團 (The Electrolux Group)、海爾 (Haier)、奇異家電 (GE Appliances)，以及Trane Technologies等業者合組的家庭連接聯盟 (HCA,Home Connectivity Alliance)，在此次CES 2023期間宣布推出首版HCA介面規範1.0版本，將去年宣布透過C2C (Cloud to Cloud)雲端對接方式，讓不同品牌連網家電所對應app可互通使用的作法成為正式標準。

依照家庭連接聯盟說明，由於不同品牌的連網家電產品所對應app，其對應功能及背後使用網路平台差異，過去僅能透過簡單指令讓家電開啟或關閉，卻無法進行更細微的功能操作，例如調整溫度、設定風扇擺動角度，或是讓電視開啟特定頻道等，而此次藉由C2C雲端對接方式，將不同品牌連網家電所對應app背後的雲端平台串接，即可透過軟體定義方式使用不同app所對應功能，進而實現跨品牌家電彼此連動特定功能的目的。

如此一來，使用者就能透過單一app指定操作家中所有支援家庭連接聯盟協議的連網家電，同時也不用擔心家裡不同品牌連網家電是否必須透過個別app操作，甚至無須為了遷就能透過單一app操作，導致僅能選購相同品牌產品，進而影響使用便利性與選擇彈性，同時也能讓開發者更容易打造應用服務。

同時，此次在首版HCA介面規範1.0版本中，更進一步規範加入聯盟的品牌家電將如何實現節能運作，藉此確保能源使用效率提高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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