HTC黃昭穎：重新構思設計的VIVE XR Elite 讓元宇宙不再「虛無飄渺」

針對此次在CES 2023期間揭曉的虛擬實境頭戴裝置VIVE XR Elite，筆者與HTC亞太區總經理黃昭穎進行簡短採訪，藉此了解目前HTC在元宇宙應用發展的相關看法。

市場對於虛擬視覺應用發展，應該有越來越清楚的發展方向

黃昭穎認為，相比過去談論元宇宙仍處於「虛無飄渺」的情況，目前市場應該有越來越清楚的發展方向。

相比過往推出的虛擬實境頭戴裝置會有較明顯重量、必須連接效能足夠的PC才能使用，加上早期虛擬實境技術仍不到位等情況，容易造成使用者在體驗過程感覺「造假」，甚至產生頭暈等不適感，目前的虛擬實境頭戴裝置在經歷迭代更新之後，已經大幅改善此類問題。

▲相比過往的VIVE系列機種，重新構思設計的VIVE XR Elite明顯輕巧許多

▲將電池移往後方，藉此改變整體配重，其實也改善不少使用體驗

重新構思虛擬實境頭戴裝置設計

尤其在重量與不適問題，此次推出的VIVE XR Elite已經大幅減少配戴時的負重感，同時也減少悶熱問題，甚至藉由新搭載全彩高解析透視鏡頭設計，讓使用者能在配帶頭戴裝置情況下，即可清晰地透過全彩鏡頭拍攝，進而「看見」前方景象，不像過往機種僅能看見黑白影像，甚至僅以低解析度形式影像進行檢視，對於使用者而言，就會產生不良使用體驗。

此次讓使用者能在配戴頭戴裝置情況下，維持檢視眼前清晰影像，實際上也打破過往虛擬實境頭戴裝置容易讓人有「進入另一個空間」的刻板印象，而是可以藉由加上混合實境應用設計，藉此創造更多虛擬互動體驗。

同時，也針對虛擬實境與混合實境體驗導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。

▲藉由搭載全彩高解析透視鏡頭，讓使用者在配戴過程也能清晰「看見」四周影像，搭配手部追蹤功能，藉此實現更擬真、直覺互動的混合實境體驗

藉由改善配戴時的不適感，加上打破刻板印象的限制，黃昭穎預期將能讓更多人更容易接受此類產品，而不再只是距離相當遙遠的話題。

▲相比先前推出的VIVE Flow (上)，此次推出的VIVE XR Elite將體型大幅縮減

▲拆卸電池後模組可以疊合收納進VIVE Flow的攜行盒，足見此次新機尺寸變得很小

舉例來說，過去提出能以虛擬實境搭配混合視覺方式，讓使用者能在虛擬環境中開啟多個虛擬螢幕，配合連接個人PC，即可透過虛擬實境頭戴裝置穿透視覺檢視眼前的筆電，並且進行操作，同時在虛擬實境中觀看放大輸出的大尺寸虛擬畫面。

▲透過更方便以串透視覺檢視前方影像，搭配精準手勢識別操作，更能讓使用者利用混合實境方式進行辦公

但以過往技術僅能讓使用者以低解析度的穿透視覺畫面檢視眼前PC，整體操作體驗自然不好，因此若換成此次VIVE XR Elite採用的全彩鏡頭，即可讓使用者在虛擬實境中清楚檢視眼前的PC，並且流暢地敲打鍵盤，或是檢視螢幕上顯示內容，此時才能順利地藉由虛實整合視覺互動方式達成更好的操作體驗。

▲透過前方全彩鏡頭捕捉周圍影像，讓使用者能有更清晰的「穿透視覺」

另外，加入更準確的6DoF自由度空間活動方式、透過手勢識別與骨骼識別系統相仿的追蹤技術，讓使用者能以雙手進行互動，其實也能讓使用者在虛擬實境中獲得更好互動體驗，配合此次讓視覺體驗大幅提升，更能消除過往使用者會覺得虛擬實境「太假」的隔閡。

▲加上可調整屈光率的鏡片，更方便有近視情況的使用者調整最佳視覺

串接更多服務內容，打破體驗上的限制

而改善配戴使用體驗，內容也就顯得更加重要。黃昭穎表示，此次VIVE XR Elite不僅能使用Viveport所收錄內容，同時也能透過有線或以無線串流方式連接PC，藉此使用Steam收錄大量虛擬實境遊戲及體驗內容，加上本身也持續推動元宇宙互動內容體驗，並且與諸多內容服務合作，因此將使VIVE XR Elite有更豐富的應用體驗。

在VIVE XR Elite正式推出之際，HTC VIVE也將迎接有史以來最大範圍的遊戲發表計畫，將有100款全新的混合實境與虛擬實境內容準備推出，其中包括《Eggscape》、《Demeo》、《Hubris》、《Yuki》、《Maestro》、《Les Mills Body Combat》、《FigminXR》、《Unplugged》、《Fingergun》等作品。

另一方面，VIVE XR Elite採模組化、可拆卸設計，讓使用者能在短時間將其從虛擬實境互動裝置變成頭戴式多媒體播放裝置，甚至能直接連接手機播放影音內容，藉此簡化整體使用模式，讓此類裝置的使用接收度能大幅增加，不像過往推出的VIVE系列裝置容易被定型。

▲VIVE XR Elite採模組化、可拆卸設計，不僅代表本身更方便拆卸收納，更意味能更容易更換電池模組，或是對應不同使用模式

進一步縮減使用門檻，讓更多人願意嘗試體驗此類產品，並且進一步消除過多的科技感，顯然能讓VIVE XR Elite順利吸引更多人使用。

因此，黃昭穎預期VIVE XR Elite推出之後，將能順利打破傳統虛擬視覺頭戴裝置所產生「隔閡」，並且順利銜接當前的元宇宙應用發展趨勢，例如在此次推出VIVE XR Elite之際，同時也會強化VIVERSE個人化空間應用體驗，藉此讓使用者感受元宇宙應用內容。

▲使用者能在VIVERSE雙樓層空間開啟個人偏好的混合實境遊戲娛樂及各類體驗，也能將牆上畫作作為元宇宙門戶，自由穿梭不同空間，使用者也能在起居社交空間內邀請朋友前來聚會

▲HTC正與不同領域的技術和內容創作夥伴攜手合作，將開放、可互動和富有想像力的 VIVERSE 願景變為現實

擴增實境是不同課題，相關應用產品即將問世

不過，當虛擬實境頭戴裝置已經高度整合混合實境應用體驗，未來是否還是會佈局擴增實境應用產品？

黃昭穎認為，雖然混合實境應用體驗確實也涵蓋擴增實境應用體驗，但兩者之間還是會有一些不同差異，尤其市場多數看法更預期擴增實境能以更輕便頭戴裝置實現，與目前結合混合實境應用的虛擬實境頭戴裝置，自然會以不同的設計邏輯打造。

▲HTC亞太區總經理黃昭穎

而HTC接下來的發展方向，除了持續聚焦在現有虛擬實境頭戴裝置及相關應用內容推動，未來在擴增實境應用技術發展也會持續投入開發資源，接下來預期就會看見相關應用產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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