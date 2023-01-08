一周數位爆報／3C量販店引戰PS5和PC「哪個好用」？教你預約蘋果直營店換電池「卡位」祕訣！新版《英雄聯盟》懶人包在這

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

好笑度：★★★★★ 小編評語：看起來很明顯偏袒某一方（？喔XDD～。

圖 / https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1672672873/

實用度：★★★★★ 小編評語：實測了一下發現，預約換電池的時間真的不太好搶耶。這篇學起來！

蘋果官網近日公告即將於今（2023）年3月1日起調漲電池價格，在iPhone 14前的所有機型，均一口氣漲800元。（翻攝自蘋果官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：看來大家真的超愛原廠的《英雄聯盟》耶！

原廠Riot Games營運的《英雄聯盟（LOL）》今日開放遊玩。《聯合新聞網》製簡易懶人包帶你一探究竟。（翻攝自英雄聯盟官網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：真的沒開啟的「狀態」超驚人耶！

YouTube頻道「PhoneBuff」日前實測iPhone 14 Pro Max的螢幕「永遠顯示」功能是否真的那麼耗電，引起網友討論。（翻攝自YouTube頻道「PhoneBuff」）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：這樣抄蘋果不會生氣嗎…？

蘋果去年推出旗艦級智慧手錶「Apple Watch Ultra」，定價2萬5900元，為鈦金屬錶殼，聲稱為歷來最堅固、最有實力的Apple Watch。（翻攝自蘋果官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：老實說如果耳機再便宜一點或許真的會吸引更多人購買呢。

外媒報導，蘋果將研發更低價的「AirPods Lite」，將與「非蘋果藍牙耳機」競爭。圖為AirPods 3。（翻攝自蘋果官網）

傷心度：★★★★☆ 小編評語：聽說這真的是古早味級的成人網站，裡面是不是很多特別的東西（？

網友得知「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」關站，感傷表示「珍藏的片單都成為泡影。」。（示意圖／ingimage）

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