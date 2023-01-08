一周數位爆報／3C量販店引戰PS5和PC「哪個好用」？教你預約蘋果直營店換電池「卡位」祕訣！新版《英雄聯盟》懶人包在這

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日本大型 3C 連鎖店 Bic Camera 最近在部分店面貼出一張大表格，公開比較 PS5 與電腦平台，雖然有點「戰平台」的意味，但應該是因為身為大型量販店，他們兩大商品都有賣，因此以表格的方式，方便還在猶豫的玩家選購。 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：看起來很明顯偏袒某一方（？喔XDD～。
《聯合新聞網》先前報導，iPhone 14以前機種的電池將在3月起調漲價格，似乎掀起部分民眾火速到蘋果（Apple）官網預約換電池。一名網友表示，漲價在即「不能再拖了」，卻發現網站預約時段一排灰字無法點選，詢問眾人該怎麼辦，對此就有網友提供蘋果直營店的預約祕訣。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：實測了一下發現，預約換電池的時間真的不太好搶耶。這篇學起來！
準備好要玩由原廠Riot Games營運的《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）嗎？若先前有參與舊款Garena經營至原廠Riot的「帳號轉移」活動，會在今（6）日起在E-mail陸續收到轉移完成的通知。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：看來大家真的超愛原廠的《英雄聯盟》耶！
到底蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列螢幕的「永遠顯示（Always On Display，AOD）」功能是不是真的很耗電呢？就有YouTuber實測將它開啟一整天，結果發現每小時只消耗0.8%電量，似乎沒想像中「那麼耗電」，但也被網友提出1盲點。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：真的沒開啟的「狀態」超驚人耶！
這年頭「山寨」別人東西也不怕了嗎？蘋果（Apple）去年推出旗艦級智慧手錶「Apple Watch Ultra」，價格比普通版Apple Watch 8貴上1倍之多。不過現在有印度品牌直接拷貝外型推出「Pebble Cosmos Engage」，模樣就跟Apple Watch Ultra，但定價僅不到6%，而且還有1功能勝過原廠。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：這樣抄蘋果不會生氣嗎…？
仍然嫌蘋果（Apple）的藍牙耳機AirPods系列太貴了嗎？外媒報導，知名分析師表示，蘋果正開發一款更便宜低廉的AirPods耳機，可能取名為「AirPods Lite」，企圖搶占低價耳機市場。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：老實說如果耳機再便宜一點或許真的會吸引更多人購買呢。
崩潰了！被網友稱為「上古神獸」等級的香港免費成人網站「ThisAV」，網站驚傳無預警關閉，引起網友討論，網友感傷表示「一些舊經典片只有那（邊）有。」還引起另一個色情網站感性留言「因為你，很多人才能一夜好眠」。 （繼續閱讀…）
傷心度：★★★★☆
小編評語：聽說這真的是古早味級的成人網站，裡面是不是很多特別的東西（？
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在此次CES 2023中，LG Display展示以8吋為設計，並且能對應360度翻轉凹折的螢幕，另外更宣布推出採17吋設計的OLED可凹折螢幕。
針對此次在CES 2023期間揭曉的虛擬實境頭戴裝置VIVE XR Elite，筆者與HTC亞太區總經理黃昭穎進行簡短採訪，藉此了解目前HTC在元宇宙應用發展的相關看法。
知情人士透露，爆紅聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI，正洽談轉售既有股東的現有股票，可望OpenAI估值比...
Sony在此次CES 2023展前活動上，公布與本田合資公司Sony Honda Mobility所打造新款電動車原型，並且將以AFEELA品牌為稱，預計在2026年率先在日本市場開放預購，並且計畫在同年於日本市場上市，預計2027年春季會接續進駐北美市場。
BMW稍早於CES 2023展示其概念電動車款i Vision Dee，其中更以元太科技 (E Ink)旗下E Ink Prism 3可變色電子紙薄膜實現車身色彩變化效果。
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