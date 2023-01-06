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三星推出旗下首款原生支援Matter規範的SmartThings Station 與Philips Hue深入合作

聯合新聞網／ 楊又肇

三星在CES 2023展前活動宣布可作為SmartThings物聯網裝置連接中樞，同時也是三星第一款原生支援Matter通用連接協議的SmartThings Station，本身ㄏ還具備無線充電與可當作無線開關功能。

在此之前，三星已經說明將會藉由使SmartThings與Matter連接協議整合，藉此支援更多物聯網裝置，而此次推出可作為智慧家庭連接中樞的SmartThings Station，更能變成智慧家庭連接中心。

例如將SmartThings Station擺放在臥室，當把手機放在上面充電，同時時間也符合條件時，即可讓系統判斷為準備就寢，並且會透過連動將是內燈光全數關閉。而SmartThings Station本身也能當作無線開關使用，透過壓按表面即可操作對應開關功能。

SmartThings Station將會先在美國及韓國市場推出，預計今年2月率先在美國提供黑色及白色款式。

同時，三星更強調為了提升居家物聯網應用安全，更藉由Knox Matrix技術確保不同物聯網裝置彼此連接時的資訊隱私安全，另外也透過區塊鏈技術確保資訊不被他人取用。

在此次公布消息中，三星更進一步與Philips Hue深入合作，未來將使三星智慧電視能直接與Philips Hue智慧燈具連動，透過付費下載Philips Hue Sync TV app，即可配合電視播放內容連動改變Philips Hue燈具顯示色彩，進而營造更沉浸觀看氛圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 美國 區塊鏈技術

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