Sony Honda Mobility的電動車將採用AFEELA品牌名稱 結合其影音娛樂技術
Sony在此次CES 2023展前活動上，公布與本田合資公司Sony Honda Mobility所打造新款電動車原型，並且將以AFEELA品牌為稱，預計在2026年率先在日本市場開放預購，並且計畫在同年於日本市場上市，預計2027年春季會接續進駐北美市場。
依照Sony說明，AFEELA品牌名稱源自「Feel」 (感覺)，藉此呼應Sony品牌一直以來以「感動」為理念，進而打造各類能真正吸引人使用產品的作法。
而AFEELA品牌原型車，其實與先前公布的Vision S 01十分相似，同樣以中大型房車架構為設計，而車頭前方的顯示器則可在充電等情況下，以不同圖像、色彩呈現，藉此詮釋人車互動模式。
另外，AFEELA品牌原型車更是第一款搭載Qualcomm Snapdragon Ride Flex系統單晶片的車款，本身也採用Snapdragon Digital Chassis數位座艙設計方案，並且攜手Epic Games打造全方位車上娛樂系統，其中更包含可讓乘客能以車輛運算能力執行3A級遊戲作品，同時也能藉由Sony影音技術提供更豐富的娛樂體驗。
至於車輛系統則是配置超過50組感測元件，藉由360度感知系統確保車輛行進安全，同時也會透過本田旗下車輛安全技術，確保駕駛維持最佳操作狀況，並且透過5G連網技術持續更新行車所需資訊。
由於目前車款仍處於原型車階段，因此Sony並未公布更具體細節，同時在現場也僅以靜態形式展示車輛，無法進一步觀看細部內裝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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