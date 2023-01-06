BMW公布的新款概念電動車將以E Ink Prism 3電子紙實現車身色彩變化

BMW稍早於CES 2023展示其概念電動車款i Vision Dee，其中更以元太科技 (E Ink)旗下E Ink Prism 3可變色電子紙薄膜實現車身色彩變化效果。

i Vision Dee主要延續BMW過往提出概念車款設計風格，並且將採用BMW預計從2025年投入使用的NEUE KLASSE電動車平台，同時在車身外觀將藉由E Ink Prism 3可變色電子紙薄膜改變，甚至可以透過圖像顯示呈現個人情感。

BMW表示，預期未來人們會更進一步藉由車輛產生更多互動，因此透過車身外觀配色改變、呈現不同圖像，將成為全新互動模式。

同時，在車內的乘客也能透過偌大的儀表板螢幕檢視各類資訊，或是可在車輛以全自動駕駛運作情況下，透過虛擬視覺方式，更直覺地取得更多資訊內容，並且透過聲控方式操作車輛功能，藉此讓車輛從傳統運輸工具，變成可傳遞更多資訊內容的移動平台。

而E Ink Prism 3可變色電子紙薄膜可透過程式化編輯，讓電子紙的色彩產生動態變化，並且能隨意塑型，藉此用在更廣泛材質，同時透過低耗電特性，僅需些微供電，或是透過太陽能等再生能源補充電力即可驅動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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