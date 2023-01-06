換上RDNA 3顯示架構 AMD揭曉4款筆電用的行動版Radeon 7000系列顯示卡

去年底針對桌機推出每瓦顯示效能更高的Radeon 7000系列顯示卡之後，AMD在CES 2023主題演講中，更進一步宣布推出對應筆電使用的行動版Radeon 7000系列顯示卡。

而行動版Radeon 7000系列顯示卡同樣以RDNA 3顯示架構打造，標榜藉由能耗控管、動態調整最佳化，以及各類智慧功能技術應用，讓筆電也能發揮更高顯示運算效能。

在針對1080P、高畫面更新率的遊戲體驗，AMD宣布推出Radeon RX7600M XT，以及Radeon RX7600M兩款顯示卡，前者在FP32單精度浮點數 (Single-precision floating-point format)對應32TFLOPS顯示運算能表現，而後者則可達28TFLOPS，同時均配置8GB GDDR6顯示記憶體與128位元記憶體匯流排設計，另外也支援AV1編解碼，遊戲執行約可對應每秒87格以上的畫格數表現，並且標榜比NVIDIA的GeForce RTX 3060桌機版顯示卡效能更高。

針對高階筆電打造的Radeon RX7700S與Radeon RX7600S，兩者同樣配置8GB GDDR6顯示記憶體與128位元記憶體匯流排設計，前者也同樣在FP32單精度浮點數對應32TFLOPS顯示運算能表現，而後者則達28TFLOPS，電功耗則分別為75-100W，以及50-75W之間，藉此推動更高執行顯示效能，因此在1080P解析度的遊戲執行結果，將可對應更高每秒畫格數表現。

Dell已經公布的Alienware m18與m16，將會搭載Radeon RX7600M XT行動版顯示卡，而華碩的TUF Gaming A16則會搭載Radeon RX7700S，至於強固筆電品牌Emdoor則會在新款Emdoor AP970、AG958P AMD Adavantage Edition筆電設計導入Radeon RX7600M XT，深圳IP3 Technology推出的IPS ARN37A AMD Advantage Edition，則是採用Radeon RX7600M XT。

至於藉由軟體功能強化使用體驗方面，則是包含針對直播應用功能提升，並且讓顯示效能、內容載入速度加快，進而延長筆電電池續航時間，而此次更加入名為AMD Smartshift RSR功能，預計在今年第一季釋出，將可直接在GPU端將顯示畫質增加，並且提升遊戲執行效能。

除了推出4款行動版Radeon 7000系列顯示卡，AMD此次也更新3款行動版Radeon 6000系列顯示卡，分別為Radeon RX6550M、Radeon RX6350M與Radeon RX6550S，藉此作為更多筆電使用選擇，而相關筆電則預計會從今年第一季陸續進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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