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AMD推出整合3D V-Cache記憶體的Ryzen 7000X3D系列處理器 增加65W電功耗設計產品

聯合新聞網／ 楊又肇

延續去年推出的桌機版Ryzen 7000系列處理器，AMD在CES 2023宣布接續推出Ryzen 7000X3D系列處理器，其中整合3D V-Cache記憶體設計，打造新款Ryzen 7 7800X3D，以及Ryzen 9 7950X3D，此外還提供包含Ryzen 9 7900X3D在內3款處理器。

其中，3款Ryzen 7000X3D系列處理器預計在今年2月進入市場，而3款65W電功耗設計的桌機處理器則預計在1月10日進入市場銷售，建議售價則從229美元起跳。

Ryzen 7 7800X3D採8核心、16執行緒設計，運作時脈可達5.0GHz，搭載總計104MB的L2+L3快取記憶體，電功耗則達120W。而Ryzen 9 7950X3D則採16核心、32執行緒設計，運作時脈可達5.7GHz，搭載總計144MB的L2+L3快取記憶體，電功耗同樣為120W。

而介於兩者之間的Ryzen 9 7900X3D則是採12核心、24執行緒設計，運作時脈可達5.6GHz，搭載總計140MB的L2+L3快取記憶體，電功耗一樣是120W。

至於AMD針對主流遊戲及創作打造的65W電功耗設計桌機處理器，僅Ryzen 9 7900與Ryzen 7 7700在原廠盒裝同捆具RGB燈效、散熱效率更高的Wraith Prism散熱器，而Ryzen 5 7600則僅配置靜音版Wraith Stealth散熱器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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