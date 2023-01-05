快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

宏碁將於SpatialLabs TrueGame技術增加更具沉浸感的3D Ultra顯示模式

聯合新聞網／ 楊又肇

去年將宏碁SpatialLabs TrueGame技術整合進遊戲筆電之後，宏碁在此次CES 2023展前進一步宣布將增加3D Ultra顯示模式，讓更多內容創作者、遊戲開發商能藉此打造更具沉浸感的3D立體視覺效果。

宏碁表示，3D Ultra顯示模式預計會在今年1月底隨著SpatialLabs TrueGame軟體更新加入，並且將可在去年推出的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及更早推出的SpatialLabs顯示設備上使用。

不過，具體更新細節將會依照不同地區而異。

而透過增加3D Ultra顯示模式，宏碁預期將可讓更多內容創作者、遊戲開發商以此技術打造更具沉浸感的3D立體視覺，並且讓使用者能在不配戴任何眼鏡設備，級可以裸視形式感受3D立體視覺。

目前SpatialLabs TrueGame軟體已經可以對應各類3A等級遊戲作品使用，其中包含《戰神》、《奇納：靈魂之橋》 (Kena: Bridge of Spirits)、《Octopath Traveler》、《聖靈之光2》 (Ori and the Will of the Wisps)，以及《腦航員2》 (Psychonauts 2)等遊戲作品。同時，使用者更能依照個人感受需求動態調整3D立體視覺效果沉浸度，避免過度強烈的3D立體視覺感受影響視力，或是造成頭痛、噁心等不適感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

頭痛 視力

延伸閱讀

陳俊聖：宏碁庫存調整近尾聲 今年加碼買自家股票

宏碁急行軍 擺脫高庫存

宏碁董座陳俊聖：擴大「小虎隊」

英特爾推第13代筆電處理器 品牌廠競推新品搶市

相關新聞

HTC才說新VR頭戴裝置「超輕巧」 新品外觀、價格秒被爆雷網友超嗨

2023美國最大國際消費性電子展CES將於明天（5日）登場，台灣品牌HTC也預計在此次展覽中發表新款的VIVE頭戴式裝置，也就是VR裝置，HTC還預告這會是一款功能強大、重量輕巧的旗艦產品。然而，新品還沒來得及公布，韓國卻有商店已經搶先曝光產品的外觀及價格。

與Tesla爭奪車輛遊戲市場？NVIDIA將GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款

如同Tesla藉由車輛本身足夠運算能力與連網功能，讓車主能利用車內中控台螢幕搭配搖桿即可遊玩Steam遊戲，NVIDIA在此次CES 2023展前活動中也宣布，將把GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款。

超威！NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti效能壓過3090 Ti 用電效率提升1.8倍

如先前傳聞，NVIDIA在CES 2023展前公布消息中，正式揭曉傳聞中的GeForce RTX 4070 Ti，並且標榜顯示效能高於過去推出的GeForce RTX 3090 Ti，而電力效率更提升1.8倍。

Intel揭曉第13代Core系列筆電處理器 HX系列、H系列、P系列與U系列同步推出

去年9月底宣布推出代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機版處理器之後，Intel接續在CES 2023期間正式揭曉對應筆電使用的筆電處理器，同樣區分65W電功耗的HX系列、45W電功耗的H系列、28W的P系列，以及設定在15W以內的U系列。

Faraday Future宣布重返CES 2023會場 將展出FF 91 Futurist車款

雖然日前確定FF 91進入市場時間再次跳票，但Faraday Future稍早透露將重返CES 2023，預計展示其FF 91 Futurist車款。

岸田文雄曾當面要求庫克 讓蘋果在日本iPhone上啟用「數位身份證」

根據《日經新聞》的最新報導，當美國 Apple 公司執行長蒂姆-庫克本月早些時候訪問日本時，他與日本首相岸田文雄會面，討論了App Store、蘋果在日本的投資、日本個人身份證的數位版本，以及未來可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。