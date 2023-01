宏碁將於SpatialLabs TrueGame技術增加更具沉浸感的3D Ultra顯示模式

去年將宏碁SpatialLabs TrueGame技術整合進遊戲筆電之後,宏碁在此次CES 2023展前進一步宣布將增加3D Ultra顯示模式,讓更多內容創作者、遊戲開發商能藉此打造更具沉浸感的3D立體視覺效果。

宏碁表示,3D Ultra顯示模式預計會在今年1月底隨著SpatialLabs TrueGame軟體更新加入,並且將可在去年推出的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition,以及更早推出的SpatialLabs顯示設備上使用。

不過,具體更新細節將會依照不同地區而異。

而透過增加3D Ultra顯示模式,宏碁預期將可讓更多內容創作者、遊戲開發商以此技術打造更具沉浸感的3D立體視覺,並且讓使用者能在不配戴任何眼鏡設備,級可以裸視形式感受3D立體視覺。

目前SpatialLabs TrueGame軟體已經可以對應各類3A等級遊戲作品使用,其中包含《戰神》、《奇納:靈魂之橋》 (Kena: Bridge of Spirits)、《Octopath Traveler》、《聖靈之光2》 (Ori and the Will of the Wisps),以及《腦航員2》 (Psychonauts 2)等遊戲作品。同時,使用者更能依照個人感受需求動態調整3D立體視覺效果沉浸度,避免過度強烈的3D立體視覺感受影響視力,或是造成頭痛、噁心等不適感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

