宏碁將於SpatialLabs TrueGame技術增加更具沉浸感的3D Ultra顯示模式
去年將宏碁SpatialLabs TrueGame技術整合進遊戲筆電之後，宏碁在此次CES 2023展前進一步宣布將增加3D Ultra顯示模式，讓更多內容創作者、遊戲開發商能藉此打造更具沉浸感的3D立體視覺效果。
宏碁表示，3D Ultra顯示模式預計會在今年1月底隨著SpatialLabs TrueGame軟體更新加入，並且將可在去年推出的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，以及更早推出的SpatialLabs顯示設備上使用。
不過，具體更新細節將會依照不同地區而異。
而透過增加3D Ultra顯示模式，宏碁預期將可讓更多內容創作者、遊戲開發商以此技術打造更具沉浸感的3D立體視覺，並且讓使用者能在不配戴任何眼鏡設備，級可以裸視形式感受3D立體視覺。
目前SpatialLabs TrueGame軟體已經可以對應各類3A等級遊戲作品使用，其中包含《戰神》、《奇納：靈魂之橋》 (Kena: Bridge of Spirits)、《Octopath Traveler》、《聖靈之光2》 (Ori and the Will of the Wisps)，以及《腦航員2》 (Psychonauts 2)等遊戲作品。同時，使用者更能依照個人感受需求動態調整3D立體視覺效果沉浸度，避免過度強烈的3D立體視覺感受影響視力，或是造成頭痛、噁心等不適感。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言