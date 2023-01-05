宏碁將Swift系列機種命名方式作調整 簡化產品定位識別

相比過往產品命名方式，宏碁此次在CES 2023公布新機採用全新命名方式，捨棄過往以後綴數字區隔產品定位，分別推出取代原先Swift 3系列的Swift Go系列，以及取代原本Swift 5的Swift系列，而原本的Swift X系列則是在既有名稱加上標示螢幕尺寸的數字。

此次推出的Swift Go系列，包含Swift Go 14與Swift Go 16兩種規格，均採用16:10顯示比例螢幕，顯示面板則可選擇對應不同解析度與畫面更新率的OLED或IPS規格。

處理器則採用Intel第13代Core U系列處理器，或是額外可選第13代Core H系列處理器，記憶體最高可搭載16GB LPDDR5規格，以及最高2TB儲存容量，連接埠則對應Thunderbolt 4、HDMI 2.1，並且搭載對應1440p解析度的視訊攝影機與micro SD讀卡機。

而新款Swift 14則同樣採用第13代Core系列處理器，並且配置觸控螢幕，另外在連接埠設計也提供足夠USB設計。至於新款Swift X 14則搭載Intel第13代Core H系列處理器，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，螢幕則採14.5吋設計，同樣可選擇不同解析度的OLED或IPS顯示面板。

新款Swift Go系列預計先在今年2月於歐洲、中國市場推出14吋規格，3月才會進一步推出16吋規格，建議售價則分別從849.99美元與799.99美元起跳，而新款Swift 14則會在今年1月於歐洲、中國市場推出，建議售價為1399.99美元起跳，至於Swift X 14則會在今年4月上市，建議售價則是從1099.99美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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