NVIDIA更新機器人模擬訓練平台Isaac Sim 加入能與人類共事的訓練模式

針對市場需求越來越顯著的機器人自動化應用，NVIDIA宣布更新其機器人模擬訓練平台Isaac Sim，讓業者能更快打造能以自動化形式運作的物流、製造、能源探勘，以及零售應用機器人。

依照市調機構ABI Research的統計數據，工業用與商用機器人安裝數量的成長幅度將成長6.4倍，從2020年的310萬台，到2030年將會成長至2000萬規模。

而NVIDIA先前提出的機器人模擬訓練平台Isaac Sim，便是讓業者能以軟體平台形式，在虛擬3D環境中大量訓練機器人運作模式，藉此加速縮短機器人訓練所需時間，並且能在更安全情況下讓機器人學習正確運作結果，進而精簡業者打造機器人所需花費成本。

此次更新的Isaac Sim，不僅可透過雲端形式進行各項操作，更可在模擬訓練情境添加人類互動情況，讓更多需要在相同環境與人類一同共識的機器人，可以更安全地運作，避免在運作過程對人類造成傷害，甚至也能提升機器人與人類互動協作效率。

此次更新也增加新版即時光影追跡技術，讓各類感測元件可以更符合真實環境運作情況，避免在訓練過程表現相當順利，實際套用在真實環境卻可能因為光線折射或被遮蔽等影響，導致機器人無法正常運作的情況發生。

另一方面，新版Isaac Sim也強化全新3D資產內容，並且讓模擬訓練更符合真實物理原則，此外也提供強化學習的Isaac Gym、用於協作式機器人編程的Isaac Cortex，以及用於機器人學習與運作規劃的Isaac ORBIT，讓設計團隊能快速建構機器人訓練模擬環境，同時也支援在ROS 2 Humble與Windows作業系統環境下運作。

目前包含日本機器人公司Telexistence已經利用Isaac Sim訓練機器人，並且在日本境內300家便利商店佈署飲料上架補貨機器人，德國鐵路 (Deutsche Bahn)也透過Isaac Sim模擬訓練自動化系統面臨諸如行李意外掉落在火車軌道時的處理方式，而薩爾科 (Sarcos Robotics)也透過Isaac Sim訓練自動搬放太陽能板的機器人。

至於飛斯妥 (Festo)則是使用Isaac Cortex簡化設計協作式機器人編程作業，並且將完成模擬訓練的技能轉移到真實機器人上使用，而弗勞恩霍夫應用研究促進協會 (Fraunhofer)也使用Isaac Sim開發先進的自主移動機器人，非夕科技 (Flexiv)使用Isaac Replicator產生合成數據資料，藉此訓練人工智慧模型。

另外，Ready Robotics也使用Isaac Sim指導設計工業機器人自行編程，Universal Robotics則是使用Isaac Sim進行人才培育訓練，並且透過雲端訓練終端操作員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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