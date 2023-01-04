快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

NVIDIA更新機器人模擬訓練平台Isaac Sim 加入能與人類共事的訓練模式

聯合新聞網／ 楊又肇

針對市場需求越來越顯著的機器人自動化應用，NVIDIA宣布更新其機器人模擬訓練平台Isaac Sim，讓業者能更快打造能以自動化形式運作的物流、製造、能源探勘，以及零售應用機器人。

依照市調機構ABI Research的統計數據，工業用與商用機器人安裝數量的成長幅度將成長6.4倍，從2020年的310萬台，到2030年將會成長至2000萬規模。

而NVIDIA先前提出的機器人模擬訓練平台Isaac Sim，便是讓業者能以軟體平台形式，在虛擬3D環境中大量訓練機器人運作模式，藉此加速縮短機器人訓練所需時間，並且能在更安全情況下讓機器人學習正確運作結果，進而精簡業者打造機器人所需花費成本。

此次更新的Isaac Sim，不僅可透過雲端形式進行各項操作，更可在模擬訓練情境添加人類互動情況，讓更多需要在相同環境與人類一同共識的機器人，可以更安全地運作，避免在運作過程對人類造成傷害，甚至也能提升機器人與人類互動協作效率。

此次更新也增加新版即時光影追跡技術，讓各類感測元件可以更符合真實環境運作情況，避免在訓練過程表現相當順利，實際套用在真實環境卻可能因為光線折射或被遮蔽等影響，導致機器人無法正常運作的情況發生。

另一方面，新版Isaac Sim也強化全新3D資產內容，並且讓模擬訓練更符合真實物理原則，此外也提供強化學習的Isaac Gym、用於協作式機器人編程的Isaac Cortex，以及用於機器人學習與運作規劃的Isaac ORBIT，讓設計團隊能快速建構機器人訓練模擬環境，同時也支援在ROS 2 Humble與Windows作業系統環境下運作。

目前包含日本機器人公司Telexistence已經利用Isaac Sim訓練機器人，並且在日本境內300家便利商店佈署飲料上架補貨機器人，德國鐵路 (Deutsche Bahn)也透過Isaac Sim模擬訓練自動化系統面臨諸如行李意外掉落在火車軌道時的處理方式，而薩爾科 (Sarcos Robotics)也透過Isaac Sim訓練自動搬放太陽能板的機器人。

至於飛斯妥 (Festo)則是使用Isaac Cortex簡化設計協作式機器人編程作業，並且將完成模擬訓練的技能轉移到真實機器人上使用，而弗勞恩霍夫應用研究促進協會 (Fraunhofer)也使用Isaac Sim開發先進的自主移動機器人，非夕科技 (Flexiv)使用Isaac Replicator產生合成數據資料，藉此訓練人工智慧模型。

另外，Ready Robotics也使用Isaac Sim指導設計工業機器人自行編程，Universal Robotics則是使用Isaac Sim進行人才培育訓練，並且透過雲端訓練終端操作員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本

延伸閱讀

在車上玩3A遊戲大作！Nvidia雲端遊戲服務將結合車載系統

一月五日將是一整年中太陽最大的一天！天文館望遠鏡可觀察

紐時賞析／人類對地球影響大 科學家提全新地質年代：人類世

鴻海攜輝達 拚自駕電動車

相關新聞

HTC才說新VR頭戴裝置「超輕巧」 新品外觀、價格秒被爆雷網友超嗨

2023美國最大國際消費性電子展CES將於明天（5日）登場，台灣品牌HTC也預計在此次展覽中發表新款的VIVE頭戴式裝置，也就是VR裝置，HTC還預告這會是一款功能強大、重量輕巧的旗艦產品。然而，新品還沒來得及公布，韓國卻有商店已經搶先曝光產品的外觀及價格。

蘋果取消iPhone配件被告上法庭 原告怒控「不當得利和詐欺」

蘋果（Apple）自iPhone 12系列起，以環保減碳為由不再隨盒附贈充電器及耳機等配件，引發眾多消費者不滿，近日就有美國針對此事民眾提出集體訴訟，控告蘋果犧牲用戶權益謀取利益，卻未明確告知不再附贈配件，因而指控蘋果不當得利和詐欺等多項罪名。

與Tesla爭奪車輛遊戲市場？NVIDIA將GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款

如同Tesla藉由車輛本身足夠運算能力與連網功能，讓車主能利用車內中控台螢幕搭配搖桿即可遊玩Steam遊戲，NVIDIA在此次CES 2023展前活動中也宣布，將把GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款。

超威！NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti效能壓過3090 Ti 用電效率提升1.8倍

如先前傳聞，NVIDIA在CES 2023展前公布消息中，正式揭曉傳聞中的GeForce RTX 4070 Ti，並且標榜顯示效能高於過去推出的GeForce RTX 3090 Ti，而電力效率更提升1.8倍。

Intel揭曉第13代Core系列筆電處理器 HX系列、H系列、P系列與U系列同步推出

去年9月底宣布推出代號「Raptor Lake」的第13代Core系列桌機版處理器之後，Intel接續在CES 2023期間正式揭曉對應筆電使用的筆電處理器，同樣區分65W電功耗的HX系列、45W電功耗的H系列、28W的P系列，以及設定在15W以內的U系列。

Faraday Future宣布重返CES 2023會場 將展出FF 91 Futurist車款

雖然日前確定FF 91進入市場時間再次跳票，但Faraday Future稍早透露將重返CES 2023，預計展示其FF 91 Futurist車款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。