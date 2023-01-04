導入DRIVE Orin超級電腦、DRIVE Hyperion架構 鴻海攜手NVIDIA合作開發自動駕駛電動車
在此次CES 2023展前活動中，鴻海宣布與NVIDIA攜手合作，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，並且建立深入策略夥伴關係。
在此次合作中，鴻海將扮演一線製造廠角色，運用NVIDIA DRIVE Orin超級電腦技術為全球車市生產電子控制單元 (ECU)，在其生產的電動車將配備DRIVE Orin ECU，以及DRIVE Hyperion感測元件，藉此為車輛提供高度的自動駕駛功能。
鴻海科技集團軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與NVIDIA的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。」
而NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall則表示：「我們與鴻海科技集團的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的 OEM 廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產 NVIDIA DRIVE Orin 平台。鴻海科技集團亦決定在其電動車產品上使用 DRIVE Hyperion 感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。」
在越來越品牌智慧車輛均採用DRIVE Orin打造，NVIDIA此次與鴻海建立深度合作，未來將使更多同樣採DRIVE Orin打造智慧車款能更快問世，同時也能透過鴻海標準化生產流程，讓智慧車輛生產成本更容易獲得控制。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言