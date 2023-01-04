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導入DRIVE Orin超級電腦、DRIVE Hyperion架構 鴻海攜手NVIDIA合作開發自動駕駛電動車

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次CES 2023展前活動中，鴻海宣布與NVIDIA攜手合作，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，並且建立深入策略夥伴關係。

在此次合作中，鴻海將扮演一線製造廠角色，運用NVIDIA DRIVE Orin超級電腦技術為全球車市生產電子控制單元 (ECU)，在其生產的電動車將配備DRIVE Orin ECU，以及DRIVE Hyperion感測元件，藉此為車輛提供高度的自動駕駛功能。

鴻海科技集團軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與NVIDIA的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。這是一個是經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。」

而NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall則表示：「我們與鴻海科技集團的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的 OEM 廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產 NVIDIA DRIVE Orin 平台。鴻海科技集團亦決定在其電動車產品上使用 DRIVE Hyperion 感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。」

在越來越品牌智慧車輛均採用DRIVE Orin打造，NVIDIA此次與鴻海建立深度合作，未來將使更多同樣採DRIVE Orin打造智慧車款能更快問世，同時也能透過鴻海標準化生產流程，讓智慧車輛生產成本更容易獲得控制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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